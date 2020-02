Mora estuvo en la acera del edificio, que está tomado por la policía sandinista, junto a la periodista Tifani Roberts de UNIVISION

El propietario de 100% Noticias, el periodista Miguel Mora, llegó al edificio de 100% Noticias, tras "14 meses del robo" por parte de la dictadura de Daniel Ortega.

Mora fue acompañado por la periodista de UNIVISION, la nicaragüense, Tifani Roberts, quien se encuentra en Nicaragua realizando un reportaje sobre la toma de los medios de comunicación como 100% Noticias y Confidencial de Carlos Fernando Chamorro.

En su cuenta de twitter, Mora, expresó "después de 14 meses del robo de 100% Noticias volví a la acera de nuestro canal acompañado de Tifani Roberts que prepara un reportaje especial para UNIVISION".

En las fotografías aparece Miguel Mora señalando a los policías vestidos de negro, que se mantienen con una patrulla en la entrada del canal de televisión, que la población lo bautizó como "el canal del pueblo".

100% Noticias fue cerrado por la dictadura Ortega-Murillo el pasado 21 de diciembre del 2018 y tanto su propietario Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, directora del área de Prensa, fueron secuestrados, acusados falsamente de delitos de "incitación al odio y terrorismo". Ambos nunca se les hizo un juicio y fueron excarcelados el 11 de Junio del 2019 bajo la ley de amnistía. Los casos no han sido cerrados, ni archivados, por lo que ambos periodistas no han sido absueltos y los bienes no han sido regresados.

El 14 de diciembre del 2018 también fue tomado de forma violenta por la policía las instalaciones de Confidencial-Esta Semana-Esta Noche del periodista Carlos Fernando Chamorro. Tras la captura de Mora y Pineda, el director de Confidencial se tuvo que exiliar en Costa Rica y regresó a Nicaragua el pasado noviembre del 2019, tras casi un año de exilio.