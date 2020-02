Como si se tratara de delincuentes de los más buscados, así expusieron en carteles los rostros de estudiantes que participaron en protesta en la UCA

Los afiches fueron pegados en postes de luz en el sector de la universidad de ingeniería UNI. Entre los jóvenes que aparecen en los carteles está Gerson Snayder Suazo, quien es excarcelado político.

Suazo denunció en sus redes sociales esta acción de turbas sandinistas en represalias a las manifestaciones que realizaron el día lunes en la universidad centroamericana donde demandaron la libertad de los presos políticos y la salida de la dictadura de Daniel Ortega.

En los carteles también se puso información personal de los jóvenes, como el número de celular y dirección domiciliar.

No tengo temor porque siento que Dios siempre está conmigo y mi familia ora por mí y sé que estoy del lado correcto de la historia. Muchos me han dicho que me vaya de Nicaragua que me exilie pero yo me rehúso porque la lucha está aquí y tenemos que seguir mordiendo el leño" dijo Suazo en sus redes sociales.

Suazo responsabilizó "al gobierno por cualquier secuestro y por si nos llega a pasar algo a alguno de nosotros" señaló el universitario, quien dice que se mantiene firme en la lucha para demandar justicia y que regresen las libertades a Nicaragua.