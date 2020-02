Huelga de trabajadores en hospital de Chinandega por incumplimiento de prestaciones

10:45 a.m.

Trabajadores que prestan servicio de construcción en un hospital de Chinandega empezaron una huelga y denunciaron ante los medios de comunicación que no les pagan horas extras, viáticos de transporte y hospedajes para los trabajadores que son de fuera del departamento, así como no pagan el trabajo real que realizan, sino que lo acomodan a su beneficio aseguró uno de los trabajadores. Según los trabajadores el Consorcio Guerrero es quien les ha incumplido los acuerdos que ya antes habían firmados, pese a este problema se llevó a las instancias correspondientes y los fallos favorecieron a los trabajadores . Por su parte Marlon Umaña ayudante de construcción denunció que Carlos Orozco es quien no quiere aceptar la resolución brindada por el Ministerio del Trabajo y exige que sean pagadas todas sus prestaciones que llevan mas de 10 meses sin recibir sus viáticos de trasporte, alimentación y hospedaje.

También expresaron que la huelga continuará hasta que el dinero sea entregado a cada uno de los trabajadores, alrededor de 500 trabajadores se encuentra en el lugar sin realizar sus labores.