10:14 a.m.

“Ganaremos el destino de ser hijos de Sandinos vamos a la insurrección cultural” con himnos emblemáticos al Frente Sandinista el Ministerio de Educación pretende adoctrinar a la niñez nicaragüense al igual que a través de los libros de textos donde han incorporado historias y personajes sandinistas como figuras importantes de Nicaragua.

En los actos de inicio del año escolar destacan la figura de Daniel Ortega y la propaganda de los años 80, tratando de imponer mediante canciones y representaciones las denominadas gestas históricas. Desde 2007 el personal de los colegios públicos ha impedido que los medios de comunicación brinden información desde los centros escolares prohibiéndoles la entrada tal y como sucedió el 03 de febrero de 2020, con el periodista de canal 10 mientras éste se encontraba cubriendo el inicio del ciclo escolar.

Según especialistas el Ministerio de Educación actualmente se encuentra en su peor momento puesto que han incorporado en los libros de textos personajes como el dictador Daniel Ortega y su esposa la sancionada Rosario Murillo, así como utilizar los colegios para proselitismo político y propaganda favorable al partido de gobierno en turno.

TAMBIÉN PUEDE LEER: Dictadura hace proselitismo político hasta en los libros de inglés de las escuelas del país

"En términos sencillos se llama fomentar el culto a la personalidad, que es otra de las obsesiones que tienen todos los dictadores y en particular los dictadores tropicales como el nuestro que tratan de cultivar esas generaciones caudillismo y de crear la idea que hay un salvador, un mesías encarnado en el líder político que es el que va a sacar el país de sus penurias" opinó Ernesto Medina ex rector de la UAM. Se ha observado banderas rojas y negras en los pasillos de los colegios, así como en las tarimas principales donde se realizan las concentraciones de los actos cívicos.

Algunos padres de familias denuncian que los pupitres y las paredes de las secciones en los colegios públicos están deterioradas, en los últimos 5 años no se ha construido ningún centro estudiantil a nivel nacional.

Pese a que docentes no han recibido aumento salarial, éstos son ocupados como agentes del régimen Ortega-Murillo en el adoctrinamiento político de un millón ochocientos mil estudiantes, criticó el doctor Ernesto Medina ex rector de la UAM.

Sistema Educativo en Corea del Norte

El control de la educación ha sido una prioridad del régimen comunista de Corea del Norte desde su fundación en 1948. Para ello, Pyongyang no ha dudado en recurrir al adoctrinamiento ideológico y a condicionar el currículo escolar solo con el objetivo de asegurar la lealtad de sus ciudadanos.

El resultado final es una educación que ha logrado erradicar el analfabetismo pero que al mismo tiempo ha perjudicado la formación académica de los estudiantes norcoreanos.