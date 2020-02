La Juez sandinista del juzgado de distrito penal de juicio de Juigalpa, Esperanza Nela Gallardo Ríos declaró culpable al excarcelado político, Ulises Rivas por el supuesto delito de robo agravado en perjuicio de cuatro personas.

El abogado Julio Montenegro representante legal de Rivas, informó que la autoridad judicial determinó la responsabilidad asombrosamente en Ulises, a pesar que los testigos del Ministerio Público fueron notoriamente contradictorios.

“Tanto la acusación y el intercambio de prueba se hablaba supuestamente que Ulises había ingresado con cuchillo para robarse unos sombreros usados, pero en el juicio ellos dicen que el acusado se quedó en la parte de afuera y que se le dio un chilillazo a una de las supuestas víctimas” expresó Montenegro.

El abogado de Defensores del Pueblo también añadió que entre otras irregularidades en el proceso fue las pruebas de documentales que presentó el Ministerio Público, “aparecen unas fotocopias que prestan a mucha duda, no tiene valor legal alguno porque eso tenía que ser cotejado de acuerdo con su original o bien introducir las originales o a través de un fedatario público para darle el razonado”; es decir que en el juicio no se pudo probar que esas prendas (sombreros usados) se encontraban en la casa donde fueron sustraídos por el acusado.

“No acredita el daño que pudo haber provocado, no se acredita ningún tipo de robo puesto que dicho objeto que supuestamente fueron llevados no se acredita debidamente con copia simple” refutó el abogado defensor.

Según Montenegro es curioso que este hecho se dio el 29 de abril del 2018 y el proceso inicia el primero de septiembre del año siguiente, es decir 16 meses después del hecho.

Ulises Rivas excarcelado político, dijo que desde el primer momento que fue secuestrado ilegalmente y acusado por la policía puso todo en las manos de Dios.

“Si Dios me permitió llegar hasta ese penal, para ver todas las anomalías que se cometen es con un propósito en mi vida, agradezco a mis hermanos y mi familia porque están conmigo”.

Rivas se declaró 100% inocente de los delitos que le imputó el juez. “nos siguen sangrando, nos siguen dando golpes bajos y eso duele como chavalos que teníamos la esperanza de luchar por una Nicaragua libre policía, donde se respeten nuestros derechos, a todos los movimientos sociales, ambientalistas los llamó a unirnos para poder derrotar la dictadura de Ortega”.

“Todo el proceso judicial está viciado, tienen el mandato de condenarnos no le importa el dolor” expresó Rivas.

A pesar de esto, el abogado Montenegro explicó que Rivas fue declarado no culpable por el delito de lesiones leves. “No culpable por el delito de lesiones leves pero sin embargo lo dejó pegado por el delito de robo agravado, vamos a apelar la sentencia, no se le afectó su derecho ambulatorio no fue detenido una vez que fue declarado culpable”