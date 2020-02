Excarcelado político Fredrych Castillo se exilia por constante asedio policial

El joven Fredrych Castillo, originario de Estelí, fue forzado al exilio debido al constante asedio de la policía sandinista y simpatizantes de Ortega Murillo. En las redes sociales circulan fotografías de Castillo despidiéndose de familiares en el aeropuerto, rumbo a Sao Paulo, Brasil.

Castillo fue reo político de la dictadura de Daniel Ortega, permaneció preso durante nueve meses, en celdas de máxima seguridad “El Infiernillo”, en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”.

La dictadura lo acusó de terrorismo por atrincherarse en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua). Castillo es uno de los sobrevivientes del ataque a la Iglesia Divina Misericordia, su rostro se hizo viral, luego que el muchacho realizará un facebook live, despidiéndose de su madre, mientras eran atacados a balazos por paramilitares del régimen. El joven fue excarcelado en abril de 2019.

Semanas atrás el ex reo político denunció en redes sociales que un grupo de motorizados persiguió e intentó golpearlo, pero este pudo correr en dirección hacia su casa, sin embargo, apedrearon la vivienda, amenazaron de muerte a Castillo y lanzaron varios morteros a la infraestructura de su domicilio.

“Yo iba saliendo de mi casa porque iba a viajar. Unos metros adelante me acorralaron los motorizados, me pude escabullir y logré entrar a mi casa, pero cuando estaba adentro empezaron a amenazarme. Dijeron que me iban a matar, que no iba a salir vivo y aceleraron sus motos para causar temor. Ellos se cobijan en la oscuridad de la madrugada”, expresó Castillo en ese momentos.

Luego de este último ataque que se registró a finales de enero del 2020, el joven decide exiliarse.