El militante histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Marlon Enoc Sáenz, conocido como “El Chino Enoc” dio de qué hablar nuevamente este fin de semana, donde criticó la supuesta “Unidad” que busca el FSLN entre sus bases de cara a las elecciones presidenciales del 2021.

“La unidad es con por convicción no por conveniencia que no vengan ningún funcionario a venir hablar de la unidad para garantizar su puesto, que me venga a pedir unidad para trabajar más. No andemos buscando el carnet para buscar el aval y buscar cargos en el gobierno”, criticó Sáenz.

Según Sáenz, la Juventud Sandinista maltrata a los militantes históricos, pero por orientaciones, pero están preocupados por las elecciones, buscando la supuesta unidad.

“Nos llaman viejos trasnochados, atrasados, pero ahora que necesitan unirse deaverga y yo voy a seguir aguantando y mi familia con carestía, me voy a unir que otros sigan con su demagogia de la unidad y cuando pase la elección se olvidan que existimos” reprochó el militante que tienen más de 44 años de estar dentro de las filas del FSLN.

En este nuevo vídeo, Sáenz hizo un llamado a “recuperar la asamblea, hay que recuperar los comités de base, el congreso, la Comisión de ética, la comisión de la producción, para que haya un frente sandinista de verdad, ¿decir la verdad es atentar contra la unidad?” se preguntó.

Sáenz insistió por tercera vez en la preparación político ideológica de los jóvenes que dicen llamarse sandinistas “no sólo para andar repartiendo cosas, eso no te hace revolucionario, si no tenés conciencia de lo que estás haciendo, la conciencia se adquiere adquiriendo los conocimientos políticos ideológicos con convicción y con una forma de vida, como un estilo de vida que es el ser revolucionario”

“En este cuchitril (casa) no ha puesto ni un real ni el gobierno, ni los liberales, este es el sudor de mi esposa y el mío. En cada bloque, en cada cemento, en cada ladrillo, orgullosamente esto le cuesta a la familia Sáenz Escoto. Hay quienes andan buscando como ganarse licitaciones para hacerse más ricos. Ciertas personas que ahora andan peleando por puesto y por posiciones políticas. Hay que sacar un poco de lacras que están dentro del Estado, no es posible que liberales, hoy hoy tengan cargos dirigencial, en el partido, en el municipio” insistió Sáenz en sus críticas hacia el FSLN.

El militante aseguró que el culto a la personalidad de Ortega se tiene que acabar, reemplazando por el culto a la personalidad jurídica del FSLN, “Ortega se va a morir, es una preocupación que debemos tener todos en el Frente Sandinista, no tiene que haber culto a la personalidad de Ortega, sino a quienes murieron y dieron la sangre por la revolución”