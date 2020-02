"Tenía miedo que me mataran" el verdadero motivo del exilio de Fredrych Castillo

El excarcelado político Fredrych Castillo llegó esta sábado 8 de febrero a Brasil después de tomar la decisión de exiliarse por temor de perder su vida, ya que paramilitares y policías asediaban a diario su casa de habitación según informó al medio digital Nicaragua Investiga.

El joven excarcelado aclaró que el hecho de haber tomado la decisión de abandonar el país no quiere decir que el dictador Daniel Ortega haya ganado “por muchos discursos populistas que dé a sus borregos él sabe que está perdido, Nicaragua va a ser libre” mencionó Fredych Castillo. La decisión la tomó por su seguridad y la de su familia, así como por su bienestar mental y físico, “seguiré levantando mi voz desde aquí denunciando todo lo que pase en Nicaragua, el hecho que no esté en mi país no significa que no esté en la lucha” aseguró Castillo.

Fredrych se encontró en Brasil con sus amigos excarcelados políticos Graving y Johny Leiva, quienes son originarios de Jinotega.

Castillo es uno de los universitarios sobrevivientes al ataque de paramilitares a la Iglesia Divina Misericordia, donde mataron a Gerald Vásquez, estudiante de la UNAN-Managua.