El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más en Costa Rica documentaron al menos 57 testimonios de nicaragüenses, que fueron detenidos ilegalmente por la dictadura Ortega Murillo, en el marco de las protestas antigubernamentales del 2018.

Los 57 testimonios detallan que policías y paramilitares obligaron a los detenidos a desnudarse como método de tortura, incluyendo ataques sexuales. Entre los casos más relevantes está Lenin Rojas, Jaime Navarrete y Jaime Chavarría denunciaron violencia sexual a Chavarria le pusieron un arma en el ano, esto ocurrió en las instalaciones de Auxilio Judicial, conocido como “El Chipote”, Otro caso fue Marcos Novoa víctima violencia sexual por parte de paramilitares.

Leer más: Opositora al régimen de Daniel Ortega contrajo infecciones de transmisión sexual tras violación policial

Otra víctima de agresión sexual que prefirió el anonimato expresó que los policías le dijeron “dejamos que te violen personas con VIH para que lo recordés toda la vida lo que pasó"

Este caso fue documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) en octubre de 2018, el cual reveló la historia en el informe que emitió en septiembre, que detalla los hallazgos de la gira en la que el organismo constató la situación de los nicaragüenses que buscaron refugio en Costa Rica.

“Ese día amanecimos en la barricada y cuando nos disponíamos a irnos a descansar, apareció la policía, y nos empezaron a disparar. Caímos presas 11 personas. Nos maltrataron, robaron y golpearon, nos pusieron armas enfrente y nos tomaron fotos. Después nos revisaron y la teniente Guadalupe me hizo hacer cincuenta sentadillas desnuda. Posteriormente, abusaron de mi cinco policías. Yo solo pude ver los zapatos de quienes abusaron de mí, fueron cinco sujetos los que lo hicieron.

"Luego de eso, me llevaron desnuda a la celda de mujeres, y más tarde me llevaron a (la cárcel) el Chipote en camioneta. En el Chipote empezaron de nuevos los insultos y los maltratos, especialmente en mi contra, porque yo era identificada como la líder de la organización (...).

"El 19 estuve en Diriamba (municipio ubicado al sur de Managua). En una casa de seguridad me curaron las heridas y luego, en esa misma fecha, nos fuimos en taxi a Rivas. En la noche nos llevan a la frontera y a las 4 a. m. del 20, cruzamos los 10 en parejas, por un "punto ciego". Ahí mismo pedimos asilo en oficinas de Migración. Luego nos facilitaron una finca y me hicieron los exámenes de salud, donde me diagnosticaron infecciones de transmisión sexual", contó la mujer.

El reporte de la Comisión Interamericana cita un informe del Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (Cenderos), al indicar que varias personas contrajeron el virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH) u otras infecciones de transmisión sexual (ITS) luego de ser víctimas de violación mientras estuvieron detenidas en Nicaragua.

Dichas personas se enteraron de su condición al ingresar a refugios en Costa Rica, lo cual impactó su salud mental, según el informe.

Las ex reas políticas Victoria Obando, Kisha López y Carolina Gutiérrez, todas mujeres transgénero, denunciaron a las autoridades del Sistema Penitenciario Jorge Navarro conocido como “La Modelo”, porque las desnudaron, las manosearon, las amenazaron con violarlas y se negaron a reconocer su identidad de género, por ser de comunidad LGBTI.

“Yo estaba con mis plegarias de que no me metieran con ningún varón. Recuerdo que mi cuerpo me temblaba. Gracias a Dios al inicio yo estaba sola, pero a cada rato me sacaban para desnudarme. Yo me tapaba mis partes, y ellos se rían y se reían de mí”, afirma.

Los custodios usaron la desnudez de Kisha para humillarla y para hacerla sentir mal por ser una mujer trans. Hubo varias ocasiones en que le pegaban en sus senos, en las nalgas y le decían: “date cuenta que sos un hombre, no una mujer”. Kisha solamente lloraba y oraba para sacar fuerzas.