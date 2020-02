Paro nacional, demandan presos políticos en huelga de hambre

Paro Nacional, es lo que demandan a través de cartas los presos políticos de las galerías 5 y 6 que permanecen en huelga dd hambre desde el pasado 18 de enero.

Con su puño y letra, los presos escribieron una carta donde también le mandaron un mensaje al empresario Mario Arana miembro de la Alianza cívica, a quien le solicitan pedir disculpas pública a los familiares de los reos políticos por las declaraciones brindadas en el programa café con voz, del periodista Luis Galeano donde mencionó que "se puede esperar hasta el cambio de gobierno para la liberación de ellos”.

“Con todo respeto creo que usted no pasa 2 días aquí, yo llevo 10 meses injustamente y por amor a Nicaragua, mi familia y las personas que me necesitan he soportado tanto” en referencia a las declaraciones de Arana y agregaron “si a usted le valemos un bledo o nuestra liberación sencillo váyase y no ande figurando para agarrar fama” dijo uno de los encarcelado por el régimen de Daniel Ortega.

De igual manera enviaron un mensaje a las familias de los reos políticos “familia no pierdan la fe, la esperanza y la fuerza, porque en el nombre de Dios pronto estaremos con ustedes gracias a todos los que hacen el esfuerzo para nuestra salida” concluye la carta de reos políticos que se encuentran en la galería numero 5 del sistema penitenciario.

Por su parte jóvenes de la galería numero 6 también filtraron una carta donde anuncian que se sumaton a la huelga de hambre que iniciaron el pasado 18 de enero parte de los presos políticos para presionar al régimen Ortega-Murillo por su liberación. En el documento se logra leer que “la Cruz Roja Internacional los han entrevistado y que han tenido reunión con miembros de la Alianza Cívica, quienes continúan trabajando para nuestra liberación”.

Y finalizan enviando un saludo y abrazo a la comunidad nicaragüense en Nicaragua y a los que se encuentran en el exilio animándoles a seguir en la lucha para lograr la libertad de Nicaragua.