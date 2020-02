Monseñor Rolando Álvarez le recomendó y le instó a Daniel Ortega y a Rosario Murillo que escuchen verdaderamente la voz del pueblo que demanda justicia, democracia y un cambio institucional para encontrar una salida pacífica a la situación que vive el país desde abril del 2018.

“Escuchen La voz del pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios, escuche con el corazón el clamor, el gemido del pueblo nicaragüense, porque me atrevo a decir sin exclusión, sin exclusividad que para unos pocos no querrán que superemos esta crisis y no querrán que salgamos de esta situación” dijo Monseñor Álvarez.

Y es que el obispo de Matagalpa considera que las acciones que se han dado como la libertad de 91 presos políticos en diciembre pasado y la devolución de materia prima a La Prensa es un avance, pero todavía existen muchas materias pendientes que la dictadura no cumple.

“Hay otros que están esperando su libertad, el hecho de la devolución del papel y la tinta a la prensa es un avance, pero todos sabemos que hay otros medios de comunicación que están esperando estar normalmente al aire ejerciendo su derecho fundamental, en el aspecto de las reformas el asunto está detenido, no sabemos si el gobierno finalmente va a renovar el memorándum de entendimiento con la OEA y este aspecto de la reforma es clave porque lo que todos los nicaragüenses estamos esperando es poder ejercer nuestro derecho al voto y elegir a las autoridades del próximo gobierno” explicó este pastor de la iglesia católica.

A los actores de esta lucha cívica les recomendó trabajar por una “democratización real, auténtica y eficaz” y les dijo que deben dejar una vez más sus intereses personales y hacer acciones concretas a favor del pueblo.

“Aquí tampoco se trata de maquillajes al sistema democrático de Nicaragua, aquí tampoco se trata de reformas parciales al sistema electoral, lamentablemente hemos escuchado algunos personeros políticos que plantean cuestiones parciales y eso sí es conformismo y eso sí considero que es un mensaje totalmente incorrecto, inadecuado, perjudicial y negativo para esa revisión de raíz del sistema de la democracia que necesitamos los nicaragüenses” dijo Monseñor Rolando Álvarez.

Estas declaraciones las brindo al programa Café Con Voz donde su conductor Luis Galeano le preguntó si era correcto que Ortega corriera como candidato en unas próximas elecciones, a lo cual monseñor Álvarez respondió que “si decide lanzarse nuevamente como candidato en unas elecciones libres y justas transparentes, con observación nacional e internacional la respuesta a tu pregunta la vamos a dar todos los nicaragüenses el día que ejerzamos nuestro voto”.