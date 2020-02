10 a.m.

¿Crees que Ortega va a aceptar una derrota? ¿Tu crees que Ortega va entregar el poder? ¿Tu crees que Ortega va a cometer el mismo error del año 90 y entregar el poder por la vía electoral? cuestionó el famoso periodista Jaime Bayly al político Noel Vidaurre, quien aseguró en su programa que la dictadura de Daniel Ortega se someterá a unas elecciones libres, transparentes y observadas.

Bayle externó su opinión al asegurar que Ortega hará elecciones amañadas y se las robara y no entregara el poder; sin embargo el político Vidaurre se mostró confiado al sostener que Ortega no tiene otra opción más que entregar el poder el 10 de enero del 2022.

El famoso periodista comparó las elecciones presidenciales en Bolivia donde el ex presidente Evo Morales se declaró ganador tras cometer un fraude electoral, que terminó con su renuncia inmediata del poder, Bayly preguntó ¿Ortega entregaría el poder en una contienda electoral?

Vidaurre dijo "estoy seguro que Ortega perderá las elecciones y entregará el poder", inmediatamente Bayly replicó, "redoblo la apuesta, Ortega hará un fraude descarado, se robara las elecciones y no entregará el poder".

Ante esto, Vidaurre señaló que "eso provocaría que el pueblo salga nuevamente a las calles, porque no van a permitir un fraude electoral. Hay razones no electorales para que el pueblo salga a la calle, pero no hay razones electorales, sino hasta 2021"

Otra respuesta que incomodó al periodista Bayly fue cuando increpó a Vidaurre sobre la presión popular que ejerce el pueblo para sacar a la dictadura del poder, quien expresó que “hay que esperar hasta noviembre del 2021 en las elecciones para que la población tenga una razón para salir a las calles, son muy pocos los que están dispuesto a salir a la calle a morir pero con el fraude electoral el rechazo será generalizado no lo podrá contener ni el ejército ni la policía, no habrá nada que contenga una fuerza popular".

Esta respuesta, hizo que el periodista se riera de Vidaurre “Si yo fuera Ortega y escucho decirte en Miami que Ortega tiene que salir hasta el 2021, te mando una botella de vino de regalo me estás dando una buena noticia" dijo sarcásticamente Bayly

Después de un par de minutos, más la entrevista terminó de forma abrupta cuando Bayly dijo “No puedo seguir con esta conversación, te he dado generosísimos 25 minutos, estás equivocado al creer que Ortega va a perder las elecciones libres y transparentes y va a entregar el poder”, sentenció Bayly.

“La presión internacional lo va a lograr”, agregó Vidaurre. “¿Cuál presión internacional, tu no has ejercido presión, has dicho que hay que esperar al 2021”, lo increpó Bayly.

Vidaurre contestó a Bayly que será “la presión internacional”, la que ayude a Nicaragua a salir de Ortega, a lo que el famoso periodista respondió: “Pero tú te tienes que hacer responsable de tus palabras y de tus actos, ¿tú le pides a Trump una presión que tú no estás dispuesto a hacer?”

En redes sociales, las repuestas de Vidaurre causaron una ola de críticas, debido a que la población esta cansada de este tipo de políticos.

Así como @BaylyTVOficial1 se hartó de Noel Vidaurre en apenas 25 minutos, los nicaragüenses nos hartamos de este tipo de políticos hace varias lunas, “este señor dijo que confía en que Daniel Ortega realizará elecciones transparentes, las perderá y entregará el poder”, 🤦‍♂️ pic.twitter.com/nHUZAMjnmo — Arnulfo Peralta Solís (@ArnulfoPeraltaS) February 14, 2020

Después de esto, yo de Vidaurre me quedo exiliado en Miami. Vergüenza de político. Pero en el fondo lo entiendo, porque se equivocó de Jaime, creyó que era Arellano, en vez de Bayly, quien lo entrevistaría. Siento pena ajena. https://t.co/QNsl7DbMTm — Miguel Mendoza (@Mmendoza1970) February 14, 2020

Vidaurre fue candidato presidencial por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en los comicios de 2016; sin embargo luego fue destituido por pugnas entre la agrupación política.