Como represalias por ser una opositora en Niquinohomo tildó Tania Muñoz el corte de energía eléctrica que la empresa distribuidora le aplicó en horas de la tarde a la excarcelada política.

“Es un crimen estar matando al pueblo con las tarifas de energías y del agua potable” dijo Muñoz

La ex presa política explico que la casa estuvo abandonada por 15 meses porque su familia tuvo que huir después que las encarcelaron ya que las perseguían, pero después que fueron liberadas le pidió que regresaran a habitarla.

“15 meses estuvo abandonado el hogar de mi mamá estuvo en tinieblas estuvo en escombros porque las puertas quedaron en la intemperie cuando quisieron asesinar a mi hermana cuando quedó atrapada aquí en la casa” dijo Tania

Una vez que regresaron a esta vivienda hicieron un arreglo de pago por estos 15 meses, lo que sumo una deuda de 500 córdobas ya que los recibos llegaban de 32 a 36 córdobas.

“A partir de esa fecha todo estaba bien, el recibo venia de 150, 200 córdobas, pero en diciembre del año pasado el recibo se me dispara en mil 600 córdobas y en enero vino de 200 y después en febrero vino de 1600 otra vez” afirmó Tania quien manifiesta que pos su situación económica no pueden pagar esa cantidad la cual la ven como una imposición para hostigarlos.

Tania junto a su familia ha sido víctima de asedio y persecución constantemente en Niquinohomo y según ella “No la dejan en paz”

“Yo le dije a mi hermana no paguemos capricho porque yo no puedo trabajar a mí me dan persuasión me cuidan las 24 horas del día, a mis hijos me los siguen, esto no es vida” denuncio Muñoz.