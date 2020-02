11:06 a.m.

Están mandando correos para que la militancia les dé like a sus páginas" dijo este trabajador de una institución pública en Nicaragua.

A través de un mensaje de texto enviado por whatsapp al periodista Miguel Mora, director de 100% Noticias, un trabajador del Estado en Nicaragua se desahogó sobre las presiones que viven a lo interno.



El mensaje refleja la angustia, impotencia y frustración de los empleados públicos ante tanta humillación que reciben por parte de los operadores políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que controlan todas las arterias de las instituciones del Estado en Nicaragua.



El trabajador, cuya identidad, no se puede revelar, dice que está "harto de cómo nos manipulan, ahorita en la institución donde trabajo están corriendo a personal inventándoles casos para poder correrlos" denunció el empleador público.



"Se vive un estrés, en reuniones se ve preocupación en esa gente porque por más que nos quieran poner el modelo de gobierno, solo caras largas vas a ver. Ahorita hasta quieren que les de like a sus páginas. Están mandando correos para que la militancia les dé like a sus páginas" dijo este trabajador de una institución pública en Nicaragua y que no está de acuerdo con el gobierno dictatorial de Daniel Ortega.



Mora leyó el chat del trabajador, durante el programa IV PODER como parte de los comentarios de que pese a que la dictadura se alista con otro plan "vamos con todo" de represión, no todo lo tiene a su favor, pues a lo interno hay descontento no sólo en sus filas sino entre los empleados públicos que son obligados a participar a las marchas que organiza Rosario Murillo, así como la utilización de los empleados públicos en plantones por las rotondas de la capital y realizar trabajo político en los barrios que nada tienen que ver con las funciones establecidas por ley en cada institución pública.



"Miguel Dios quiera pronto salgamos de este demonio y esta bruja. Te admiro hermano por tu valentía pero espero cuando Nicaragua sea libre comprendan la situación que muchos de nosotros pasamos por conservar nuestro trabajo. Te aseguro que la mayoría de trabajadores del Estado están en contra de estos bestias y demonios que están gobernando" dice el chat del trabajador estatal.



A propósito de "demonios" el sacerdote de Masaya, el Padre Edwin Román opinó en su cuenta de twitter que "el intento del demonio fracasó, pero tiene "cualidades" que usa para el mal como su "inteligencia" y su "paciencia ". Que el espíritu de la mentira y de la división, no entre en nosotros".

El intento del demonio fracasó, pero tiene "cualidades" que usa para el mál como su "inteligencia" y su "paciencia ". Que el espíritu de la mentira y de la división, no entre en nosotros. pic.twitter.com/1drmRxDwW9 — Edwing Román (@EdwingRoman14) February 15, 2020



El Padre Román hizo acompañar ese comentario con el diablo pintado hace 52 años en la iglesia de San Rafael del norte y que la gente ve el rostro de Daniel Ortega. Ese mural que está en la iglesia se pintó cuando Ortega no era conocido y tenía apenas 22 años de edad.

"El mural que está en el templo representa a Jesús cuando estuvo en el desierto durante 40 días y 40 noches soportando todo tipo de tentaciones. Al lado de Jesús aparece el demonio, cuya cara llama mucho la atención porque parece calcada de la de Ortega, lo cual no es ninguna ganga, pero es la realidad" escribió en una nota el periodista Bryan Castillo del periódico La Teja de Costa Rica, al reportar sobre este curioso mural, que fue pintado por el pintor austriaco Johan Fuchs, durante su recorrido por centroamérica donde hizo dibujos en iglesias de la región.