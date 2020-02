Monseñor Rolando Álvarez ofrece decálogo ético a políticos de Nicaragua

La autoridad religiosa compartió ante feligreses durante una misa una serie de sugerencias éticas dirigidas a políticos del país

Durante la misa realizada este domingo en la mañana en la Catedral de Matagalpa, el Monseñor Rolando Álvarez ofreció a los políticos nicaragüenses un decálogo ético para relaciones sociales y políticas

La autoridad religiosa compartió ante los feligreses que dicho decálogo, es para fines de buscar una mejor solución ante la crisis política y social que el país ha sufrido desde 2018

El decálogo ético está definido con las siguientes sugerencias:

1) No descalificar al otro

2)No criticarlos destructivamente

3)No juzgar lo malo

4)Respetar su fama

5)Respetar su privacidad, integridad y vida familiar

6)Dilucidar opiniones, puntos de vista, criterios o principios diferentes con respeto y valores

7)Reconocer que todos nos necesitamos.

8)Buscar los puntos de consenso

9)Tener a Nicaragua como el mayor y principal bien común

10)No responder mal por mal antes bien, vencer al mal, y decir si cuando es sí y decir no cuando es no

Monseñor Álvarez y su reflexión conmovedora durante misa en la parroquia San Dionisio

Asimismo, el Monseñor Rolando Álvarez compartió una reflexión conmovedora en la misa de este sábado, realizada en la parroquia de San Dionisio, invitando a reflexionar acerca de las distintas problemáticas económicas y sociales que los nicaragüenses viven actualmente

Álvarez expresó una profunda empatía por el dolor de los padres de familia, campesinos, migrantes, encarcelados, entre otros que enfrentan limitancias severas que no les permite adquirir y proveer una calidad de vida merecida debido a la falta de empleo en el país, el asedio latente que reciben por haber sido parte de la insurrección opositora al gobierno sandinista.

Del mismo modo mencionó durante la homilía que las situaciones vulnerables que muchos nicaragüenses viven día día es un tema sensible que no debe ser olvidado.