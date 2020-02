El Eurodiputado José Ramón Bauzá se preguntó este lunes ¿Por qué no llegan las sanciones de la Unión Europea al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua?, debido a que la represión no cesa, por ello exigió a los Estados miembros acelerar la imposición de sanciones a la dictadura Ortega Murillo.

En la misiva que giró Bauzá al presidente del Consejo Europeo hace referencia a la sesión del pasado 19 de diciembre de 2019, donde el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría de la resolución 2019/2978 sobre la situación de los derechos humanos y Democracia Nicaragua, tercera sobre la presente crisis que vive el país centroamericano desde abril de 2018.

🇳🇮🇪🇺 La represión no cesa en Nicaragua y día a día me preguntáis por qué no llegan las sanciones de la UE. Tenéis razón. Por eso he decidido dirigirme a los que deben dar el siguiente paso, exigiendo que no demoren más la respuesta europea: los Estados Miembro 👇🏻#SOSNicaragua pic.twitter.com/yK4DXVt0jF