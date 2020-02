La creación del bloque centro derecha que anuncio este martes Noel Vidaurre es un producto que “nació congelado” así lo valora el analista político Bosco Matamoros quien manifiesta que no goza de credibilidad y tiene un “rechazo de la opinión pública” y “lo tanto no tiene posibilidad de desarrollarse”

En política como sociológicamente podemos medir resultados en base a la presencia del número de invitados y en cierto sentido haciendo una metáfora nació congelada, creo que es una estructura equivocada de lo que se ha hecho al crear o tratar de crear una nueva organización cuando el país quiere algo diferente, los nicaragüenses quieren una gran colación que trate de derrocar al sandinismo en unas elecciones” explico Matamoros.

El analista político dijo que esta acción del que fue un día del partido conservador también se traduce en “un llamado de atención a toda la clase política nicaragüense y a todos los que están aspirando a la presencia”

“Aquí se va defiendo quienes son los actores políticos y quienes quieren ser partícipe de la comedia nacional para tratar de obtener beneficios políticos y pone en tela profunda de juicio al partido conservador” Dijo Matamoros

Además, señalo que “Me sorprendió esa alianza entre Alfredo César y al parecer Vidaurre no leyó las intenciones del partido conservador y por lo tanto crea una crisis de credibilidad”

En cuanto al anuncio que se dio también este martes de la creación de varios partidos políticos pequeños como Unión Demócrata Cristiana (UDC), Movimiento Social en Acción (MOSA) y Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) dijo que “no son nada”

“Ellos representan nada por lo tanto no tiene nada que demostrar, ellos pueden sumarse como los soldados en la guerra a la fuerza de la oposición, pero no pueden comenzar porque se llaman movimientos de bicicleta y no tendrán ninguna voz en una coalición, eso es inaceptable” manifestó Matamoros en el programa 100% Noticias con la periodista Lucía Pineda Ubau.

Por último, advirtió a los políticos que “Esto no es un club social, es una lucha política muy difícil, es un reto entre el autoritarismo y la democracia entre la política del pasado y la política de la modernidad”