Fernando Brenes regresa a Nicaragua tras 19 meses de exilio

Después de estar 19 meses exiliado en Costa Rica, la mañana de este jueves 20 de febrero de 2020 retornó a Nicaragua el Capitán en retiro Fernando Brenes, quien al momento de llegar al aeropuerto fue retenido alrededor de 1 hora donde se le llevaron su pasaporte “dizque para revisar algunas situaciones internas” dijo Brenes.

“Este es un retorno voluntario, personal medido, asumiendo los riesgos que esto representa” dijo el capitán en retiro, así mismo mencionó que le informaron que tiene 2 causas judiciales abiertas en su contra que se encuentran archivadas y que hasta el momento no han sido notificadas de manera oficial hasta el momento.

También mencionó que “si bien es cierto la Alianza y la UNAB han tenido contacto con los espacios sociales organizados en el exterior aun no hay respuesta de como atender un protocolo de retorno seguro, no hay seguridad y esto no es un llamado ni una apología de que todo mundo se tenga que regresarse” dijo el capitán en retiro.

Fernando Brenes aseguró a Artículo 66 que “el partido del FSLN actualmente dista de ser sandinista al mismo tiempo enfatizó en que Monimbo nunca ha sido sandinista y que siempre ha sido resistente aun cuando fue la insurrección 1978 tampoco lo era” aseguró Brenes.