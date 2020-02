Dennis Martínez no se considera “político” y ni aspira a ningún cargo de elección popular ni mucho menos a una candidatura presidencial.

“Absolutamente no, no soy político” dijo la gloria del béisbol nicaragüense durante una comparecencia en el programa 100% Entrevistas con Lucía Pineda Ubau este viernes.

Pero si dice estar enfocado en promover nuevas elecciones justas, limpias y transparentes para recuperar una institucionalidad y democracia que traería un cambio total y una verdadera paz para el pueblo nicaragüense.

“Yo pienso que estamos haciendo lo correcto, que es reclamando sus derechos, reclamando lo que el pueblo está pidiendo, que es reformas electorales, cambio de la institución del consejo supremo electoral, que sea independiente como tiene que ser, elecciones adelantadas o en su período que según la Constitución es el 2021, que sean claras y transparentes y que sean supervisadas con los organismos internacionales para que le den credibilidad y eso es jugar limpio” explico Martínez.

En cuanto a la campaña que han iniciado los simpatizantes de la dictadura de cambiar el nombre al estadio nacional que lleva su nombre y decirle “Vende patria” dice tenerlo “Sin cuidado” que eso es “material” y que ahora está enfocado en luchar junto al pueblo para recuperar la paz.

“En su momento dado lo recibí con amor, con orgullo, con prestigio, como un estímulo grande que se está pagando a una persona que sólo había ganado, desde el punto de vista por el sacrificio, la dedicación y la representación a nivel internacional, fue agradecido en su momento al gobierno por ese pronunciamiento, pero también me pronunció en el momento cuando vi imágenes y fotos de lo que estaba pasando en los momentos que se estaba dando con todo lo que pasó en abril allá en nuestro país” dijo Martínez.

También considera que ortega está a tiempo de cambiar y arrepentirse, pero se reservó el mensaje o las palabras que le daría a Ortega ante esta represión desatada en contra de los nicaragüenses.

“Eso es algo que me lo conservo, si se llegará ese momento en decírselo me gustaría hacérselo personalizada la oportunidad, pero a lo mejor no se va a poder, no me gustaría hacérselo público” dijo Martínez.

Dennis se considera un fiel católico y ha admirado la labor de los obispos y sus pastores al lado del pueblo sufrido e invito a todos los nicaragüenses a orar en familia para lograr la paz que quieren los nicaragüenses.