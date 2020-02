Este sábado 22 de febrero oficiales de la policía sandinista le recetaron casa por cárcel al comentarista político Jaime Arellano por organizar una marcha a favor de los reos políticos de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua.

Arellano informó a 100%Noticias que “Hoy me levanté a las seis de la mañana iba a salir hacer ejercicios pero veo que en el garaje había conos atravesados y cuando salgo unos policías me dijeron usted no puede ir a ningún lado, cuando les dije que si tenían alguna orden judicial, me dijeron que no pero que no podía salir y me obligaron a ingresar nuevamente a la vivienda”.

Según el comentarista político, los oficiales informaron que cualquier persona de la casa puede salir, menos él. Arellano junto al consuegro presidencial Lolo Blandino anunciaron una marcha por los reos políticos para el próximo 25 de febrero en la Catedral de Managua hacia la Universidad Centroamericana, UCA a partir de la una de la tarde.

Arellano espera que todas las organizaciones de la sociedad civil y políticas apoyen esta movilización porque este es el momento de unirnos por la liberación de los ciudadanos que se encuentran presos injustamente.

"Esta es una buena oportunidad para que la Coalición Nacional para que asuma y salgan a las calles demostrando que estan unidos, la coalición no sólo es la Alianza Cívica, son todos, la Unidad Nacional Azul y Blanco, PRD, Movimiento Campesino, PLC, CxL, todos aquellos que dicen estar en la Coalición Nacional" expresó Arellano.