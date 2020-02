Para la ex guerrillera Dora María Téllez, la reelección del General Julio César Avilés en el Ejército de Nicaragua para un tercer mandato consecutivo es algo “sin precedentes”, debido a que desde 1990 ningún Jefe del Ejército jamás se reeligió, hasta que el dictador Daniel Ortega aprobó reformar el Código Militar para que se permitiera la reelección en este cargo.

“Completamente perjudicial para la institucionalidad del Ejército porque tapona el escalafón de ascenso de los altos mandos y liquida la probabilidad de promoción de los jóvenes y además sigue manteniendo al ejército como un apéndice de la familia Ortega Murillo se coloca como un activista” expresó Téllez a 100%Noticias.

Este tercer mandato de Avilés al frente de la institución castrense revela el lineamiento que mantendrá Avilés dentro de las filas de este cuerpo de seguridad, “este tercer periodo lo que hace es subrayar el alineamiento que va a seguir haciendo Ejército a los intereses familiares de los Ortega Murillo, ahora se cuidó de no lanzar el discurso que se lanzó en el aniversario del ejército que fue totalmente partidario violando la Constitución Política que le prohíbe hacer acciones políticas”

Téllez reiteró que Avilés mantiene un desempeño absolutamente negativo porque no quiso frenar el paramilitarismo en Nicaragua. “Aún no ha rendido cuenta de por qué apareció armamento de guerra en manos de estos paramilitares, armas que solamente podían estar en manos del ejército de Nicaragua, ahora está en manos de la familia Ortega Murillo”

Por otro lado, la ex guerrillera se refirió a las últimas declaraciones de Hugo Rodríguez subsecretario de Estado adjunto para Centroamérica en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, quien no descartó sanciones para algunos cuadros del Ejército de Nicaragua. “Está en la agenda del gobierno de los Estados Unidos y eso no puede ser obviado, hay una posibilidad que la jefatura militar sea sancionada justamente por su involucramiento con la dictadura Ortega Murillo, quienes son señalados de crímenes de lesa humanidad”

“La Familia Ortega Murillo está con el aire agotado, el oxígeno se les está acabando y el aislamiento es total, el viaje del funcionario de Estados Unidos a Europa para que aceleren las sanciones a miembros del Ejército” manifestó Tellez.

Por su parte, Roberto Samcam, Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua explicó a 100%Noticias que la “farsa se consumó vuelven a asesinar a Sandino sólo que con otro uniforme”.