Gobierno de Nicaragua intenta impedir marcha reteniendo en domicilio a organizadores

El comentarista político Jaime Arellano, quien estuvo exiliado durante varios meses en Estado Unidos por una orden de arresto emitida por las autoridades nicaragüenses, denunció este domingo que la Policia Nacional de Nicaragua lo mantiene retenido ilegalmente dentro de su vivienda luego de que convocara a una marcha contra el gobierno sandinista para este martes 25 de febrero.

“Desgraciadamente tengo tres días de acoso por la policía, llegando al extremo hoy de convertirme en un rehén en mi propia casa. Cuando intenté salir hoy en la mañana me lo impidieron. Esta medida también se hizo extensiva a mi familia”, denunció el comentarista.

Agentes policiales permanecen apostados en las afueras de la vivienda de Arellano e impiden que él o algún miembro de su familia abandone la casa.

“Estaban con los conos y los policías atravesados donde no podía salir, entonces me tuve que meter a la casa de nuevo. Ya tengo entendido que no puedo salir. Les pregunte si había una orden de arresto o algo por el estilo y no me dijeron nada, solamente que eran instrucciones”, agregó Arellano.

A pocos días de la convocatoria para marchar contra el gobierno, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo dijo a medios oficiales que no permitirán ninguna alteración a lo que ellos consideran como “la paz de los nicaragüenses”.

“Desechamos y descartamos cualquier forma de odio, o de alteración a la paz. Aquí cuidamos la paz, de eso podemos estar seguros todos los nicaragüenses. Cuidamos la paz como tesoro nacional. Nunca más se alterará la paz en nuestra Nicaragua. Es un compromiso de vida de las mayorías de nicaragüenses, y sobre todo de las madres. Las madres queremos vivir en paz”, dijo la primera dama después del Acto en Conmemoración del 86 Aniversario de la muerte del general Augusto C. Sandino.

Arellano y el empresario José Dolores Blandino convocaron para esta semana a una marcha que partirá desde la Catedral de Managua exigiendo la liberación de los presos políticos y la unión de todas las fuerzas opositoras en contra del gobierno de Daniel Ortega. Desde que hicieron esa convocatoria, Arellano y Blandino han visto sus casas rodeadas por la Policía.

Por otro lado, el sábado, simpatizantes sandinistas participaron sin mayores problemas en una caminata en saludo a la memoria del general Augusto C. Sandino, que inició en la avenida universitaria de Managua rumbo hacia el paseo de los estudiantes.

En tanto, la Asociación de Madres de Abril realizó este domingo una misa “por la verdad, justicia y la memoria” a 22 meses de iniciada la represión estatal, que aseguran le arrebató la vida a sus hijos.

El líder religioso, monseñor Rolando Álvarez reiteró su llamado a la oposición a encontrar puntos de consenso para encontrar una salida a la crisis que sigue vigente en el país.

“He dicho hace días que los partidos políticos tienen una responsabilidad histórica con el pueblo nicaragüense, insisto en una visión de país, es una visión de nación. Siempre hay que buscar los puntos de consenso y ver el bien mayor que es Nicaragua”, argumentó Álvarez.