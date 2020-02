11:10 a.m.

“Sólo unidos todos sin exclusión vamos a derrotar a la dictadura de Daniel Ortega” expresó el doctor Carlos Tünnerman, coordinador de la Alianza Cívica al momento de firmar la proclama que contiene los puntos que unen a los opositores nicaragüenses.

Medardo Mairena del Movimiento Campesino expresó que “El Movimiento campesino no se ha equivocado, hemos recorrido el territorio, el exilio, nuestro hermanos secuestrados necesitan de la unidad de nuestro pueblo hemos visitado nuestros hermanos en los centros de detención en Estados Unidos, quienes huyeron por salvar su vida, los campesinos asesinado necesitan que nos unamos de corazón hoy inicia una nueva etapa creo que es importante que todos los nicaragüenses demos un voto de confianza entre nosotros mismos. El movimiento campesino ha sido autónomo y será autónomo y en este momento en esta nueva etapa vamos a trabajar junto con todos firmantes aquí l para dejar las reglas claras para que unidos encontremos la unidad, democracia y justicia”

María Haydee Osuna, Presidente del Partido Liberal Constitucionalista, (PLC) dio unas breves palabras ante los presentes en nombre del partido rojo. “Ser parte de la Coalición Nacional es un clamor y por amor al pueblo de Nicaragua estamos convencidos que debemos estar desde un principio, estamos presentes para ver las reglas del juego, la vida no todo es fácil no todo en la vida va hacer igual, los dedos de la mano no son iguales tenemos derechos a disentir porque estamos luchando por una verdadera democracia con la plena seguridad, la fe y la esperanza porque estamos consciente que la unidad es primero porque unidos ganamos”

Saturnino Serrato, Representante del Partido de Restauración Democrática expresó que su agrupación “vamos hasta el final”.

La proclama que firmaron los partidos políticos y movimientos sociales subraya que desde abril del 2018, la población nicaragüense se encuentra en lucha y resistencia pese a la represión, los crímenes de lesa humanidad, por lo cual trabajarán en la organización de cada comarca, barrio, municipios, departamentos y región.

“Una organización donde cabemos todos y todas para reconstruir la Nicaragua que tanto anhelamos a través de esta proclama nos comprometemos a continuar trabajando en la construcción de una gran coalición nacional con representación democrática donde cada nicaragüense que lucha contra la dictadura tenga un espacio, nos une la bandera azul y blanco y para reconstruir Nicaragua” reza la proclama.

A través de esta proclama nos comprometemos a continuar trabajando en la construcción de una Coalición Nacional plural, incluyente y participativa, con representación democrática, justa y ponderada de todos, donde cada nicaragüense que lucha contra la dictadura tiene un espacio. pic.twitter.com/ArIfr15Ep0 — Juan Sebastián Chamorro (@Jschamorrog) February 25, 2020

¡Viva una #Nicaragua nueva, en la que prevalezcan la razón y la bondad, la pluralidad en la unidad, la paz que brota de la justicia y la libertad que busca el bien común! #EchemonosLaPatriaAlHombro pic.twitter.com/oQ8iFB5pHE — Silvio José Báez (@silviojbaez) February 25, 2020

“Es indispensable desterrar la dictadura, hay que tener una visión compartida del país con principios, valores éticos que depongan sus intereses particulares y trabajen por una Nicaragua por libertad, justicia y prosperidad. Unidos somos más fuertes, hemos logrado sacar aislar a la dictadura a nivel internacional y lo hemos acorralado dentro del país, en la coalición lograremos el retorno seguro de los exiliados, el desmantelamiento del Estado policial y el resto de respeto de la autonomía universitaria, el regreso de los estudiantes expulsados”.