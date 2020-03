Policía sandinista atemoriza a familia de ex rea política Neyma Hernández

10:10 a.m.

Tres días después del allanamiento ilegal de la policía sandinista a la vivienda de la ex rea política Neyma Hernández, este miércoles llegó nuevamente una patrulla policial para hostigar a la familia de la joven.

En un vídeo que circula en las redes sociales, la madre de la excarcelada política le pide a la policía que cese el hostigamiento a la familia, debido a que en la casa habitan cuatro menores de edad, quienes lloran al ver a los oficiales llegar a la vivienda.

“¿Qué quieren? ¿Que andan haciendo? me están asustando a los niños, me los tienen nerviosos a los niños, los niños son niños y no comprende lo que pasa y se ponen nerviosos” se escucha decir a la madre de Hernández a los oficiales.

Neyma Hernández, es excarcelada política e integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB, en representación del Movimiento 19 de Abril Tipitapa y Articulación de Movimientos Sociales.