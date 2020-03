“Ser sandinista, la mayor expresión de rebeldía” y “Solo el sandinismo 2021, rescatará nuestra economía” fueron algunas de las pintas amanecieron este viernes en algunas iglesias católicas y en oficinas de la empresa privada, las cuales fueron realizadas por simpatizantes al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Para el Henry Ruiz, ex guerrillero sandinista, esta propaganda partidaria que hace el FSLN son como “fuegos artificiales” de cara a las elecciones presidenciales en el 2021.

“Daniel Ortega es un mentiroso y embustero, él sabe que la economía está muy mal si no para que realizan viajes por Medio Oriente buscando plata, anunciando que muy pronto vendrá una planta Gasificadora, todo eso son fuegos artificiales frente al hecho de las elecciones él tiene que ganar las elecciones bajo un escenario imaginario” dijo Ruiz al periodista David Quintana de la plataforma digital Boletin Ecológico.

Ruiz sostiene que Ortega quiere vender un panorama imaginario a sus fanaticos para que estos vayan con optimismo a las elecciones.

“Él (Ortega) quiere ganar las elecciones con mentiras, niegan la realidad permanentemente al decir que la economía va a levantarse; no sé cómo, pero ni con el mandato de Lázaro se levanta la economía. Está en el paraíso de la mentira y es buscar un pretexto que no puede borrar con los análisis del Fondo Monetario Internacional que acaba de desmentir las cifras de crecimiento económico del Banco Central” manifestó Ruiz.

En declaraciones a la plataforma digital Boletin Ecológico, Ruiz señala que Ortega no ganará las elecciones. “La economía va en decrecimiento sobre estas realidades hay que levantar los fantasmas y alegría que vamos bien para qué para que la base principal vaya a la votación con alegría y optimismo, te voy a decir una cosa Ortega no va a ganar las elecciones y Rosario Murillo sabe que no ganarán las elecciones pero se las van a robar a sangre y fuego”.