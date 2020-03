Nicaragua revive la polémica por una supuesta pintura “profética” con la cara de Daniel Ortega como el “diablo”

Hansi Fuchs Torres, hijo del pintor, dijo a la revista Magazine, de La Prensa de Nicaragua, que el parecido de Ortega y el diablo del cuadro es solo una causalidad. “Aún hoy, la gente habla o tiene noción de su pintura en la iglesia de San Rafael del Norte, pero solo saben decir rumores, inventos, cosas que no son. Mi padre era un pintor religioso, jamás tuvo que ver con la política y mucho menos con personajes que en ese entonces no figuraban por ningún lado. Si el diablo de “La Tentación” tiene un aire a Daniel Ortega, no es más que una casualidad. Son los mismos sandinistas y liberales los que han armado relajo con ese cuadro”, dijo a Magazine en un reportaje publicado hace seis años.