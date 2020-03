Policía sandinista agrede a taxista por andar con bandera de Nicaragua y decir "patria libre"

Un taxista denuncio a través de las redes sociales haber sido víctima de golpes y robo por parte de la policía sandinista. El taxista identificado como Omar Bill fue detenido por los oficiales del régimen de Daniel Ortega por pasar con una bandera de Nicaragua diciendo "Patria Libre".

Así mismo mencionó que fueron alrededor de 7 antimotines quienes iban abordo de una patrulla quienes le dieron persecución y lo retuvieron por 3 horas, “cuando me empezaron a golpear me dijeron esto es de parte de Managua” dijo Bill, “me golpearon en las costillas, en la boca del estómago con la culata y me apretaron fuerte las esposas que me cortaban la circulación” agregó el taxista.

Los oficiales del régimen de Daniel Ortega continúan violando los derechos humanos de los nicaragüenses y mayormente a los disidentes del régimen Ortega Murillo a través de asedio, hostigamiento, amenazas, y agresiones físicas y psicológicas que han sido evidenciadas a través de los medios de comunicación y de los testimonios brindados por las víctimas.