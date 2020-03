Diputado del FSLN José Antonio Alvarado fue quien alertó de supuestos casos sospechosos de coronavirus en Nicaragua

El ex ministro de salud y actual diputado del FSLN ante el parlamento centroamericano, José Antonio Alvarado, alertó el sábado vía whats app a sus parientes y amistades que en Nicaragua entraron "dos casos de coronavirus" y señaló que ingresaron al "hospital Vivian Pellas "y al "hospistal Bautista". En el audio que circuló se escucha la voz de Alvarado dando dicha alerta.

"Queridos primos tengo entendido que en la última media hora han entrado a (Nicaragua) dos casos de coronavirus al hospital Vivian Pellas uno procedente de León que aparentemente no viene con contacto de ninguna naturaleza parecidos a los casos que se dieron en Andalucía y Madrid y un segundo caso que entró de México y que aparentemente fue referido de inmediato por la línea aérea, y el tercero en el hospital Bautista esa es la información que me ha pasado ahorita de gente que está en el hospital Bautista"

Ante la alerta del diputado sandinista 100% Noticias realizó la consulta con los hospitales privados. En el hospital Baustista desmintieron al diputado rojinegro y dijeron que en el Centro Hospitalario no habían pacientse con sospechas de Coronavirus. "Negativo no hay ningún caso, es falso en cuanto al BAUTISTA respecta y no hay sospechosos tampoco" dijo una fuente médica.

Mientras, el Hospital Vivian Pellas aclaró ante la consulta hecha por 100% Noticias, que "no existe" ningún caso confirmado de Coronavirus en sus instalaciones, pero sí confirmaron que atendieron a las ciudadanas asiáticas y resultaron casos negativos.

Hasta el domingo ni el MINSA ni en hospitales públicos habían informado de casos sospechosos de coronavirus en el país y tampoco habían desmentido que se pusieron bajo observación, aislamiento o cuarentena a las dos personas que mencionó el diputado Alvarado de posible sospecha de coronavirus.

Ciudadanos han llamado a 100%Noticias expresando su preocupación porque el régimen de Daniel Ortega, Rosario Murillo y Ministerio de Salud para que brinden más información a la ciudadanía a través de una conferencia de prensa pública y den explicación sobre cada caso sospechoso de coronavirus.

Este viernes el Ministerio de Salud, a través de Sonia Castro informó a los nicaragüenses que "Nicaragua no ha establecido, ni establecerá, ningún tipo de Cuarentena" ante el coronavirus.