Paramilitares amenazaron a foto periodista Frank Cortés por protestar

El foto periodista independiente Frank Cortés denunció haber sido amenazado por paramilitares por protestar este domingo primero de marzo de 2020 en ocasión al día Nacional del Periodista, “un grupo de amigos (profesores, mecánico, pintores y el pastor evangélico) acordamos asistir a misa a la Catedral de Managua. Llegamos cada quien por su lado y vestidos de negro” dijo Cortés.

“Estando dentro de la iglesia en misa salí a buscar a mis amigos y no los mire y al paso me salieron unos tipos raros y uno de ellos saco un revolver calibre 38 con el que me encañonó y me dijo: aquí no vas a hacer nada y si haces un mate te palmamos me gritó otro de los tipos a la vez que sacaba una pistola tipo escuadra 9mm y me obligaron a salir de Catedral” narró el foto periodista.

De igual manera aseguro que al momento que procedió a regresar a su domicilio en su motocicleta los dos paramilitares le dieron persecución “no tuve más remedio que subir en mi moto y los tipos me siguieron en sus motos. Las motos en las que ellos andaban era un pulsar 250cc, color negro y una honda montañera 150cc, color azul. Ambas sin placas” informo Cortés.

La protesta que realizaba el foto periodista independiente en la catedral era Por la libertad de prensa y la libertad “basta ya de presión contra los periodistas y comunicadores independientes” mencionó Frank Cortés.