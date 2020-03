Menor de edad abusado en baño de colegio público en Carazo

11:30 a.m.

Familiares del menor de edad con iniciales M.S.R.M. de 5 años de edad denunciaron que el niño fue abusado sexualemente en uno de los baños del colegio Pedro Joaquín Chamorro, en Diriamba, Carazo, así lo reportó el oficialista Canal 8 reportó en su sitio web.

El medio reportó que una tía del menor les aseguró que el niño fue llevado al colegio como todos los días a eso de las 8 de la mañana, en el transcurso la víctima tuvo ganas de ir al baño a orinar y se fue solo sin la supervisión de un adulto, menos de su maestra.

Al ingresar a los servicios sanitarios, un joven de tez morena y con camisa negra, alto, lo tomó por la fuerza e introdujo algo en su recto, ocasionándole un sangrado.

Cuando el pequeño fue retirado del centro de estudio a las 10:15 a.m al llegar a casa el menor empezó a llorar. "El niño vino todo raro a la casa, cosa que él es muy alegre, juguetón; yo lo mandé a que se cambiara el uniforme, que se quitara el buzo porque él siempre acostumbra a cambiarse solo, pero no hizo caso, fue que se soltó a llorar y decidí cambiarlo yo, observando sangre en su calzoncillo y en su buzo. Así fue que él me dijo lo que había pasado", dijo la pariente del menor.

Según este medio de comunicación, los familiares del menor indagaron en el centro de estudio para buscar al responsable del abuso sexual, la tía del menor, quien hizo que el pequeño llevará a las maestras al lugar donde le habían hecho el daño.

El menor fue ingresado al Hospital Regional Santiago de Jinotepe donde aún permanece hospitalizado, aunque por dos días estuvo en observación. Los hechos se registraron el jueves 27 de febrero del 2020.