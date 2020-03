Dan de alta a menor herida por colonos en comunidad indígena

Después de once días de resultar herida en un ataque de colonos a la comunidad indígena de Wangky Twi Tasba Raya asentada en Waspam Caribe Norte de Nicaragua, la menor de edad Jahaira Lacayo Wislao fue dada de alta tras haber sido intervenida por un especialista del Ministerio de Salud, Minsa.

La menor fue herida en su rostro el pasado 16 de febrero del 2020 durante un ataque de colonos armados cuando la adolescente se encontraba bañando con su hermana y otras mujeres en un río (krike) cercano a su casa, cuando escucharon ráfagas de balas disparadas por colonos armados, un proyectil alcanzó a Lacayo Wislao hiriendola en su rostro la bala destruyó su dentadura y dejó orificio de salida.

Para desvirtuar los hechos, la policía sandinista envió un equipo de oficiales a investigar supuestamente los hechos. En un comunicado la policía desmintió el ataque de colonos a los indígenas y argumentó que la menor fue herida de bala por un primo que se dio a la fuga. Sin embargo los familiares de la menor no podían rechazar la versión policial dado que los tenian practicamente secuestrados en el centro hospitalario donde tenían a la menor.

“Cuando se solicitó el traslado de la menor, el hospital no contaba con un medio para hacerlo, la ambulancia no tenía gasolina y no la querían dejar salir si no era con una médico del MINSA quien la iba a escoltar y llevar hasta Managua, cuando logramos conseguir atención privada y segura para la niña las autoridades de salud impusieron que un médico escoltara a la menor en su traslado a Managua y que se pagara el boleto de avión. Los padres de la menor estaban encerrados en el centro de atención justo cuando la Policía Orteguista emitió un comunicado de prensa promulgando la falsedad de los ataques, esto para evitar que ellos dieran mayores declaraciones y desmentir el comunicado de la institución. Ahora que pudieron salir, ellos aseguran que los colonos dispararon” aseguran líderes indígenas a este medio de comunicación.

Los médicos recomendaron a la menor dieta blanda, cita con psicólogo (para el trauma psicológico de ser herida de bala), Ibuprofeno de 400mg y Ciprofloxacin los familiares de la adolescente piden ayuda para solventar los gastos.

Susana Marley Cunningham ¨Mamá grande” recordó que la menor proviene de la comunidad de Wanky Twi Tasba Raya, lugar donde no tienen acceso a comida y sufren una grave crisis de hambre, salud y educación. “Los indígenas no pueden dormir tranquilos por los colonos que parecen paramilitares por sus acciones, ellos no salen a cosechar sus alimentos porque éstos armados disparan sin piedad, están pasando por graves enfermedades que por desgracia no han podido recibir atención médica, muchos están con inflamaciones en sus rostros, tos, gripe, dolores de cabeza, huesos, dientes, estómagos y gastritis. Necesitan alimentos para poder subsistir y enfrentar la grave crisis de hambre y violaciones a DDHH de las que son víctimas” manifestó Cunningham.

Para ayudar a la niña y la comunidad indígena Miskita pueden donar al número de cuenta en dólares de la líder indígena Susana Marley Cunningham ¨Mamá grande¨, BAC Nicaragua 364912964.