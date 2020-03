100% Noticias ha consultado con analistas independientes si el alcance de las sanciones tocan el Instituto de Seguridad social y desarrollo humano de la Policía sandinista y nos aseguran que la sanción emitida por el departamento del tesoro, no tiene ese alcance.



"La sanción no menciona al fondo, es independiente (a la Policía) y no se verán afectadas las pensiones de la policia, el fondo no es sancionado" aclaró un analista que prefirió no dar su nombre.



En el caso de los salarios a los policías de linea, de acuerdo a la sanción del departamento del tesoro de EE.UU, se les permite tramitar el pago de salarios hasta el 6 de mayo del 2020. Después de estos 60 días entra en vigencia la sanción en ese aspecto.



"Paralelamente a esas designaciones, la OFAC emite la licencia general número 1 relacionada con Nicaragua , por lo cual se autoriza a realizar las actividades oficiales del gobierno de EE.UU., así como la Licencia número 2, por la cual se autoriza la reducción paulatina de las transacciones relacionadas con la PN, lo que incluye la gestión de pagos de salarios de la PN a sus empleados, hasta las 12;01 a.m. hora de verano del Este del 6 de mayo de 2020", detalla el documento del departamento del tesoro donde ayer informaron de las sanciones.



El Tesoro sanciona a la Policía sandinista por ser responsable, cómplice o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua, formando parte de escuadrones de la muerte, desapariciones y ejecuciones.



La Policía “es responsable del uso de munición real contra manifestantes pacíficos y de participar en escuadrones de la muerte, así como de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros”.



Desde el comienzo de los disturbios políticos en 2018, la Policía y la parapolicías han llevado a cabo secuestros y ejecuciones selectivas de líderes políticos de la oposición. De acuerdo con declaraciones públicas de altos funcionarios de la Policía, los parapolicías, son un grupo paramilitar voluntario que a menudo se compone de oficiales de la Policía Nacional vestidos de civil, operan bajo la dirección de la Policía con impunidad. En julio de 2018 llevaron a cabo la “Operación Limpieza” para tomar medidas enérgicas contra los manifestantes y desmantelar las barricadas de las carreteras, lo que resultó en aproximadamente 100 muertes.



Juan Valle Valle, líder de las fuerzas de choque



Al comisionado Juan Valle Valle, jefe de la Dirección de Tránsito de Managua, el Tesoro lo sanciona por ejecutar restricciones sistemáticas de la libertad de movimiento y expresión de los nicaragüenses. Lo identifica como en mando policial que en 2019 dirigió el acoso contra las personas refugiadas en el centro comercial Metrocentro

También lo designa por estar al servicio del orteguismo y por ser parte de los altos cargos de la Policía, “entidad que ha cometido, o cuyos miembros han cometido, graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”.



Luis Alberto Pérez Olivas, el torturador de El Chipote



El Jefe de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote y la persona identificada por opositores como su torturador.



En la designación de sanciones al comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, el Tesoro señala que ha habido denuncias de tortura, violación, electrocución, laceraciones con alambre de púas, estrangulamiento y palizas con tubos de acero.



Un manifestante celebrado en El Chipote declaró que hombres enmascarados lo colgaron del techo y lo golpearon con bates de béisbol, tubos y pistolas durante dos días. Posteriormente, el manifestante declaró que lo llevaron a un hombre enmascarado que reconoció por voz y cuerpo como Pérez Olivas, quien lo obligó a filmar una confesión que implica a otros manifestantes.



Justo Pastor Urbina, líder de la represión



La designación de Justo Pastor Urbina ingresa a la lista de sancionados por ser el jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), la unidad que controla las fuerzas antimotines de la Policía y “continúa desempeñando un papel central en la represión en todo el país”