Turbas orteguistas apedrean casa de la excarcelada política Tania Muñoz

La excarcelada política Tania Muñoz, hermana de la también expresa política Olesia Muñoz, denunció en sus redes sociales el ataque del que fue víctima la noche de este jueves en su casa, ubicada en Niquinohomo, Masaya.

“Estaba reunida con mi familia leyendo el misal de las sagradas escrituras y empezó una moto afuera a echar toda la velocidad a la llanta de atrás y comenzaron a tirar piedras al techo de la casa”, denunció Muñoz.

El ataque en contra de su hogar inició a eso de las 11 de la noche. Los atacantes eran unos cinco que lanzaron piedras a la casa.

La excarcelada política considera que el motivo del ataque fue por unas declaraciones públicas que hizo sobre las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos en contra de la Policía orteguista.

“Opiné de las sanciones aplicadas a la Policía y dije que eran buenas y que le daba gracias a Dios, a la virgen y al presidente Donald Trump, pero parece que eso a ellos les molestó entonces vinieron a atacarnos a eso de las 11 de la noche”, comentó Muñoz.

Durante el ataque de las turbas orteguistas, en la casa de Muñoz se encontraban cinco menores de edad y una mujer embarazada. Por lo que la exrea de la dictadura de Daniel Ortega sentenció que el peor daño que pudieron haber causado los sujetos fueron las secuelas psicológicas que van a quedar en esos niños que habitan en su hogar.

“No abrimos las puertas para no arriesgarme a que me dieran una pedrada, pero el daño psicológico que causan en los cinco niños que viven en mi casa es algo que no se puede evitar”, lamentó la expresa política.

Los daños en la propiedad, aunque no fueron muchos, se reflejan en la puerta, que quedó floja y con las marcas de los impactos, y en el techo de zinc, desde donde se aflojaron varios ladrillo de la casa, según los detalles ofrecidos por Muñoz