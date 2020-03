Artículo de opinión

En Nicaragua falta para que se alcance la igualdad entre hombres y mujeres, una de las variables más medibles es el desequilibrio de género. En pleno 2020, una radiografía de la situación todavía muestra una sociedad desigual

Muchas mujeres son asesinadas a manos de su pareja, novio, amigo, ex pareja o desconocido, el indicativo más extremo de la desigualdad de género

Cada mujer y niña debe tener derecho a la educación, a una vida sin violencia. La desigualdad, la discriminación, perviven en nuestra sociedad

Por eso, hoy 8 de marzo, día internacional de la mujer apoyamos las luchas de las mujeres por una igualdad real. Este 8 de marzo, en Nicaragua, hay poco que celebrar y mucho por lo que luchar

El gobierno sistemáticamente niega y oculta la violencia contra las mujeres y la impunidad en que se mantienen los crímenes en su contra

Uno de los grandes pendientes de la sociedad nicaragüense es el acceso a la justicia pronta, expedita y con perspectiva de género

Existen leyes que velan por los derechos de las mujeres, pero que en la práctica no se aplican y, lejos de ello, se culpabiliza a las víctimas de la violencia en su contra, y se les revictimizan y estigmatiza en lugar de brindarles apoyo y hacer justicia.

Al no actuar de manera contundente para prevenir, combatir y sancionar la violencia contra las mujeres, el mensaje que envía el gobierno Ortega-Murillo es: ¡Mátenlas, no pasa nada!