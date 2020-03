“Que tiemblen los machistas, América Latina será toda feminista”, “Las niñas no se violan, no se tocan, no se matan”, “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, “El estado opresor es un macho violador”, “Mujer escucha, esta es tu lucha”, “La policía viola y mata” eran parte de las consignas que gritaron este lunes 09 de marzo un grupo de jóvenes feministas que protestaron en las instalaciones de la Universidad Centroamericana, UCA.

Las manifestantes protestaron para condenar los asesinatos en contra de las mujeres en lo que va del año y exigir justicia.

Las féminas acordonaron ciertos puntos de esta casa de estudios con cinta amarilla donde colocaron zapatos a los que le asignaron el nombre de una mujer asesinada.

También colocaron pancartas con las siguientes leyendas. “El verdadero amor, no mata, no viola, no controla”, “Ni sumisa, ni obediente, Mujer Fuerte e Independiente”, “Caras vemos acosadores no sabemos”.

“Tenemos un sistema que viene favoreciendo a los violadores” expresó una de las manifestantes a la plataforma Artículo 66.

Organizaciones feministas en Nicaragua contabilizan 15 femicidios en lo que va del año 2020. El año pasado Católicas por el Derechos a decidir registraron más de 60 mujeres asesinadas