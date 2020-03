¿Régimen de Daniel Ortega, preparado ante coronavirus?

La ministra de Salud de Nicaragua, Carolina Dávila, aseguró que el gobierno cuenta “con protocolos de preparación y respuesta ante el riesgo de introducción” del COVID-19 a territorio nicaragüense y que han sido preparados según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Mantenemos la vigilancia epidemiológica en todos los puntos de entrada de nuestro país y en las unidades de salud pública y privada, tenemos preparados los 19 hospitales designados a nivel nacional. Hemos capacitado a personal de salud estatal y privado y trabajadores de las diferentes instituciones”, dijo la funcionaria.

El epidemiólogo Leonel Argüello advirtió que la llegada de este virus al país es inevitable, en gran medida debido a los casos detectados recientemente en Costa Rica. “Pronto ingresará a nuestro país, por tanto es importante que nos preparemos a nivel individual, familiar y comunitario. Lo primero es informarnos adecuadamente, su sintomatología es igual que la de una gripe”, explicó.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, “en este momento lo importante son las medidas de prevención que la población debe tener ante la introducción de este nuevo virus” a Nicaragua.

Medidas elementales como lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o limpiarlas con alcohol gel en caso de no disponer de agua; cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo o con el lado interno del codo al estornudar o toser.

Además, recomiendan tomar precauciones “al tener contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias” y limpiar los objetos o superficies que puedan estar contaminadas dentro del hogar o las oficinas.

En tanto, la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Productos Farmacéuticos confirmó el desabastecimiento de mascarillas. La Voz de América conversó con dueños de farmacias, como Carlos Berrios, quien explicó que los ciudadanos están comprando el producto masivamente.

Barrios dijo que, “En este momento están agotadas, la distribuidora no las tiene, y algunos que las conservan la ofrecen a un alto costo, por eso no se ha ingresado. Entendemos que la otra semana viene cierta cantidad, pero no para cubrir a toda Nicaragua si no a ciertas farmacias”.

En Nicaragua aún no se han confirmado casos de coronavirus, pero el Ministerio de Salud mantiene el seguimiento del comportamiento del virus a nivel mundial.