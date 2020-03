Leonel Argüello: “Nicaragua debe ver el coronavirus como una amenaza real”

9:19 a.m.

Falta una campaña educativa y se debería considerar la cuarentena y restricciones migratorias a casos sospechosos o positivos

El Gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Salud (Minsa), debería empezar a considerar al coronavirus como una amenaza real a la salud pública, considera el epidemiólogo Leonel Argüello. Las medidas anunciadas hasta ahora son insuficientes para evitar una propagación del virus en Nicaragua: hace falta una campaña educativa y una mayor coordinación con el sector privado.

Aunque hasta ahora , el Minsa sostiene que no han detectado ningún caso de coronavirus, el experto dice que el virus ya podría estar entre la gente sin que se dé cuenta.

Costa Rica, Panamá y Honduras, países con los que Nicaragua tiene un gran intercambio migratorio a diario, ya han registrado casos de coronavirus y han extremados medidas para frenar nuevos contagios

Pero en Nicaragua el Minsa ha dicho que “no ha establecido ni establecerá cuarentena” a pacientes sospechosos o confirmados con coronavirus. Tampoco hay restricciones migratorias de ingreso y movilidad en el país a personas provenientes de países con gran concentración de casos de coronavirus.

“Lo que a mí me preocupa es que estemos esperando que el Ministerio diga que ya hay casos y no estemos tomando las medidas adecuadas que básicamente son lavarnos las manos constantemente con agua y jabón y no tocarnos los ojos, la boca y la nariz con las manos”, explica Arguello.

Sin embargo, sostiene que “a la hora de la hora el Ministerio de Salud va tener que hacer lo correcto”

El Minsa sostiene que en Nicaragua al día de hoy no hay casos de coronavirus, pese a que países como Costa Rica, Honduras y Panamá con los que tenemos un gran intercambio migratorio ya registran casos. Usted a qué atribuye que aún no haya casos: ¿inmunidad o negligencia?

Son varias razones. El coronavirus es un virus nuevo producto de la cercanía entre animales salvajes y el ser humano, por lo tanto, no tenemos defensa y no tenemos inmunidad frente a algo que no nos hemos expuesto. Hasta que tengamos contacto con el virus el cuerpo comienza a activar sus mecanismos de defensa. En Nicaragua o ya tenemos o vamos a tener el coronavirus pronto.

Lo que pasa es que el coronavirus es una de las gripes graves de los siete diferentes siete tipos de coronavirus que existen y puede presentarse de forma leve, moderada o grave. En este último coronavirus (el COVID19) el 14%, es decir 14 de cada 100, pueden tener complicaciones.

En este momento puede que ande circulando el coronavirus en Nicaragua, pero si como persona tenés una gripe que es leve o moderada no vas a ir a visitar una unidad de salud, por lo tanto, es muy difícil captarlo. Tampoco se recomienda ahorita que el Ministerio de Salud tiene que hacerle exámenes a todo el mundo que anda con gripe para ver si es coronavirus o no.

Aquí se trata de definir parámetros que ya la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lo ha realizado. El paciente que tenga gripe y que además tenga dificultades respiratorias, a ese paciente sí le hacés los exámenes. Entonces puede que el coronavirus ya esté en Nicaragua y Minsa no se ha dado cuenta.

Lo que a mí me preocupa es que estemos esperando que el Ministerio diga que ya hay casos y no estemos tomando las medidas adecuadas que básicamente son lavarnos las manos constantemente con agua y jabón y no tocarnos los ojos, la boca y la nariz con las manos.

Este es un virus que se transmite por vía respiratoria y por contacto. AL estar hablando la persona está escupiendo y en esas gotitas está el virus, si uno toca esas gotitas y se toca la cara (ojo, nariz y boca) se puede contraer el virus

Usted mencionaba que por una simple gripe el Minsa no va aplicar la prueba y la gente generalmente no acude al médico. Además de la gripe, ¿qué otros síntomas pueden alarmarnos para tomar la decisión de ir al médico porque podemos tener el coronavirus?

Es importante mencionar que ya nosotros en Nicaragua hemos tenidos gripes de coronavirus, pero no hemos tenido este nuevo coronavirus o el COVID19.

Además de la gripe debe alarmarnos el tener una fiebre que no se quita, si en el caso de los niños no maman o no comen, si en el caso de una persona mayor de 60 años divaga o habla incoherencias en la conversación que está teniendo. También debe arlarnos si la persona comienza a sentirse cansada, con el COVID19 rápidamente comenzás a sentir que te falta el aire

¿Qué se debe hacer cuando el Minsa detecte un caso sospechoso o uno positivo? Se lo pregunto por el Minsa ha dispuesto que no se establecerá ninguna cuarentena y esto puede aumentar el contagio de más personas

Las medidas son similares a la de una gripe. Como al ver al momento de ver al paciente no se sabe si tiene el coronavirus o no, una persona enferma debe estar alejada, si está en su casa debería estar a más de un metro de distancia, preferiblemente en un cuarto con una buena ventilación e iluminación, debe tener sus propios utensilios de cocina y lavarse las manos con agua y jabón. Las personas (sanas) no deben acercarse a menos de un metro de distancia. Hay que desinfectar la mesa de noche, el cuarto, etc.

Esta gripe normalmente dura dos días de transmisión. Entonces la persona con coronavirus no debería ir a su trabajo ir a su trabajo. Obviamente para que no haya un despido, debe comunicarse al superior inmediato para no contagiar al resto.

En el caso de ser niño, debe tener dos días de descanso, no ir al colegio y ya al tercer día podría volver.

Cuando una persona se enferma hay que aislarla. Si se diagnostica coronavirus en el paciente, este debe enviarse a aislamiento. En este caso, el Minsa tendrá sus protocolos. Normalmente los hospitales tienen áreas de aislamiento donde las medidas higiénicas son de más estricto control

En el caso de una persona que vino de Costa Rica, pero estuvo en contacto con pacientes o personas diagnosticadas con coronavirus, en ese caso se debe hablar con el paciente y efectuar la cuarentena. Esto consiste que durante 14 días esa persona esté separada de los demás. Cuarentena no significa que vas estar preso, se trata de estar a una distancia mayor de un metro de tu familia. Podés estar aislado en un hospital, hoteles, en casas de protocolo, etc.

¿Cómo valora que el que no se contempla medidas de restricción migratoria ni de desplazamientos internos para prevenir que el virus ingrese o se propague en el país?

Impedir que venga gente de fuera, como los ha hecho Estados Unidos y El Salvador con los europeos, son medidas que deciden las autoridades basados en datos técnicos. Hay países que lo están viendo en conjunto con el Sistema Nacional de Atención de Desastres y estoy de acuerdo con eso.

Las medidas de prevención deben irse tomando desde antes. Cada Gobierno tiene su política de atención. A la hora de la hora el Ministerio de Salud va tener que hacer lo correcto, lo que está recomendado por la OMS y la OPS.

Mi mayor preocupación es que no estemos haciendo una campaña permanente en las escuelas públicas y privadas, en las instituciones del Estado, en las oenegés, iglesias…

Va haber una serie de medidas que las vamos a tener que ir cambiando en el momento, hasta la forma de saludar.

Otra de las medidas que ha anunciado el Minsa es que las personas con coronavirus serán atendidas en cualquier unidad de salud. En otros países han habilitado hospitales especiales con medidas extremas de higiene para atender estos pacientes. ¿En Nicaragua qué se debería hacer?

En los hospitales hay cuartos de aislamiento, pero no sabemos cuántos casos va haber. Lo que pasa es que cuando son pocos casos se pueden concentrar en un centro de referencia, cuando son muchos es imposible mandarlos todos al hospital.

Lo importante es cómo las unidades estén organizadas. Si vos tenés gripe lo ideal es lograr que te atiendan separado del resto de pacientes. Si es más grave, debe haber un traslado y ese traslado debe hacerse en ambulancia y el personal debe tener todas las condiciones de desinfección y la vestimenta adecuada de protección.

¿Cómo cree que está tratando el tema el Gobierno?

Ahora que se declaró como pandemia, el Sinapred debería ser parte de las instituciones que están abordando el tema. Al decir que es una pandemia, quiere decir que es un desastre.

Debemos tener todas las condiciones listas. Si no pasa nada, mejor, pero hicimos el ejercicio y ganamos experiencia. Tenemos que estar preparados para una situación más grande.

Hasta este momento no se ha visto una campaña fuerte de información en los medios y en la calle como en otros países de la región. Tampoco estamos viendo prácticas de higiene en el transporte público, la calle, etc.

Efectivamente, no tenemos una campaña, no se siente. Lo importante es hacerla. La empresa privada va empezar a tomar las medidas pertinentes. Cada ciudadano debe tomar responsabilidades y seguir las medidas de prevención.