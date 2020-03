Italia optó por realizar una cuarentena que mantiene a todos los locales comerciales cerrados y a la gente dentro de sus casas y así está viviendo Erika Ramírez una periodista nicaragüense que lleva 20 años de residir en este país del viejo continente y esta medida para frenar la propagación de coronavirus la tomó por sorpresa, pues dice no está acostumbrada a un encierro forzado.



“Estamos viviendo muy mal porque no estamos acostumbrados a no salir, no podemos ir a una cafetería, un bar, un restaurante, los supermercados están abiertos pero la gente tiene miedo que de un momento a otro las cosas se inicien a escasear, hay mucha atención”



Otro de los periodistas nicaragüense que está viviendo en Europa es Uriel Velázquez miembro de la plataforma digital Despacho 505. Él reside en España otro de los países con un repunte de casos de coronavirus y que este sábado amanecerá bajo estado de alarma.



“Aquí específicamente en la provincia de Ciudad real ya hay al menos 45 casos, ese el último reporte del ministerio de salud o sanidad cómo se le dice aquí en España, igual nos ha tomado por sorpresa este hecho por el gobierno de España ha decretado el estado de alarma, aunque todavía no está claro cuáles son las medidas que va a abarcar este estado de alarma porque existe la posibilidad de que se límite la libre circulación, que ocupen fábricas industriales, que el gobierno mañana va reunión extraordinaria de ministro y va anunciar qué es lo que establece el estado de emergencia” dijo Velázquez.



El periodista de Despacho 505 por otro lado manifestó que existe responsabilidad de los habitantes en acatar estas medidas.



“En la población uno nota el grado de responsabilidad de esta campaña y sobre todo las orientaciones que vienen del gobierno de quedarse en la casa y ese mensaje está calando, por ejemplo, los negocios ya empezaron a cerrar, cafeterías, bares, restaurantes, únicamente están abiertas las farmacias y supermercados, pero los productos ya están escaseándose”



Ahí mismo en España donde se reportan 4.200 casos positivos y 120 fallecidos se encuentra haciendo estudios de profesionalización la periodista de Teletica María Jesús Prada quien considera que“esto de la cuarentena es algo voluntario, hoy tuve que salir a comprar unas cosas de comer y por todos lados en la ciudad había rótulos que decían por favor quédense en casa, yo me quedo en casa, que es una campaña que está y eso es lo que lo estamos viendo, el gobierno local español como ustedes saben es el principal foco del coronavirus” afirmó la periodista de Teletica.



El presidente del Gobierno español ha asegurado que de esta manera se podrá responder a la emergencia social y económica “con la máxima agilidad y contundencia”.

Érika Ramírez comentó las medidas de alerta roja y hasta cárcel que aplica El salvador para quienes entren por puntos ciegos. Seģun Ramírez hace dos semanas miraba las medidas exageradas que aplicaba Bukele, pero hoy considera que son acertadas tomando en cuenta que en Italia mueren hasta 200 personas a diario por el coronavirus.