CONFIDENCIAL: Exviceministro de Salud: “Hay que hacer la cuarentena con seriedad”

9:50 a.m.

Dr. Milton Valdez: Convocatoria a marchas de la vicepresidenta Rosario Murillo es una “inmensa irresponsabilidad”

El régimen orteguista ha reiterado, una y otra vez, que “Nicaragua no establecerá ningún tipo de cuarentena” por el coronavirus; sin embargo, expertos sanitarios afirman que el aislamiento da buenos resultados cuando se ejecuta “con seriedad”, como lo ha hecho la República de Taiwán, que es uno de los modelos consultados por el Ministerio de Salud (Minsa), para elaborar sus medidas de prevención frente a la covid-19.

Hasta ahora, Nicaragua es uno de los dos países centroamericanos que no reportan la presencia del coronavirus covid-19, pero eso no significa que están “exentos” de la pandemia y tampoco justifica que no se adopten medidas de prevención que han dado “resultados positivos” en las naciones afectadas. Si el régimen de Daniel Ortega-Murillo espera a que se confirme el primer brote para comenzar a informar a la población, el número de personas infestadas “podría superar la capacidad de los hospitales”, aseguran los expertos en salud.

El coronavirus “probablemente ya está en el país” en algún portador asintomático, advierte el ex director de epidemiología y exviceministro de salud en los añs 80, Milton Valdez. “A mí me parece una torpeza que se trate de ocultar lo inocultable” porque solo es cuestión de tiempo y “es peor si la población está desprevenida”.

“Me parece una gran irresponsabilidad que no se advierta, que no se abra la información completa, y advertirle a la población que esta es una epidemia que va a llegar al país”, dijo.

Baja mortalidad con prevención

Valdez, que ha sido consultor de la OMS en las últimas décadas, reconoce que poner a un país entero en cuarentena, como hicieron El Salvador o Italia, es una “medida fuerte”, pero ha dado buenos resultados en países como China, Singapur, Corea del Sur y la República de Taiwán. “Hay que hacer la cuarentena” y hacerlo “con seriedad”, ya que cada persona infectada por coronavirus puede transmitírselo a tres y los servicios de salud de Nicaragua no tienen capacidad para responder ante una infestación masiva.

Medios oficialistas informaron que, en un encuentro entre representantes de Taiwán y Nicaragua, el embajador taiwanés, Jaime Wu, reconoció que su país fue el primero en restringir la entrada de personas provenientes de China Continental, entre ellos de zonas como Macao y Hong Kong.

Una de las evidencias, desde que fue descubierto el covid-19 a finales de diciembre pasado, es que “a pesar de que la mortalidad de la epidemia es baja, su transmisibilidad es altísima; y hace que se superen las capacidades” de atención de los hospitales, explicó el médico. Sistemas de salud de países como Italia y Francia fueron desbordados por la pandemia. “Nicaragua podría enfrentarse a un escenario similar”.

En Nicaragua, por cada 10 000 habitantes, hay 12 camas hospitalarias, diez médicos, ocho enfermeras y nueve auxiliares de enfermería, según el Mapa Nacional de la Salud, que puede ser consultado en la página web del Ministerio de la Salud (Minsa); pero el Protocolo de Preparación y Respuesta ante el Riesgo de Introducción del Coronavirus, elaborado por la misma institución, establece que debido a la pandemia cada hospital pondrá en función de la emergencia a dos médicos, dos enfermeras, un auxiliar de enfermería, un conductor de ambulancia y un morguero.

El documento del Minsa, revelado por CONFIDENCIAL, calcula que seis meses después que se confirme el primer caso de coronavirus, 32 500 personas habrán enfermado y de estas 8125 podrían presentar complicaciones. A la vez, admite que el 80% de esos casos graves serán mortales, traduciéndose en más de 800 decesos.

A criterio de este médico, “es muy probable” que el número de casos de coronavirus va a superar la capacidad instalada de los hospitales del país.

La transparencia es fundamental

Para el ex viceministro de salud, la “transparencia” es fundamental para frenar la pandemia. “En estos casos no se pueden andar con conjeturas”. “Si la población está desinformada el impacto del coronavirus va a ser mayor que en otros países donde se han tomado medidas de prevención”, dijo.

Otra medida que debería replicar el régimen es evitar concentraciones masivas; sin embargo, la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo, ha llamado a marchar este sábado 14 de marzo en todo el país —en solidaridad con los países afectados por el coronavirus—, mientras en los demás países del mundo se han cancelado y prohibido las actividades públicas y reuniones masivas, para prevenir la propagación del covid-19.

Para el doctor Valdez, la invitación de Murillo es “una inmensa irresponsabilidad” y le resulta “inexplicable que “se llegue a esos niveles”. Ya que este tipo de concentraciones ponen en riesgo la salud de la población.

Países como Guatemala y El Salvador han tomado la medida de cerrar las fronteras para evitar que el coronavirus se siga diseminando, se trata de “tomar todas las medidas posibles con el fin de que la pandemia pueda ser controlada”, subrayó.

OPS visitó los hospitales

Una delegación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) fue llevada por el Minsa a recorrer el hospital Alemán Nicaragüense y el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino para mostrarle la forma que pretenden hacerle frente al coronavirus. Al finalizar el recorrido Alexander Florencio, asesor para sistemas de servicios de salud de la OPS, enfatizó que “es fundamental entender que todas las medidas están siendo construidas”.

Sin embargo, el régimen no ha explicado a la ciudanía las medidas que están implementando. Fue hasta que CONFIDENCIAL reveló, el jueves pasado, el protocolo elaborado por el Minsa, que las autoridades comenzaron a brindar cierta información sobre las medidas para prevenir el coronavirus.

“Nosotros reconocemos todos los esfuerzos que ha hecho el país a través de sus autoridades y es fundamental también reconocer que en este acompañamiento el país tiene reconocido e incorporado las recomendaciones que Nicaragua necesita y que la Organización Panamericana de la salud tiene brindado”, enfatizó Florencio.

El enviado de la OPS no dijo nada sobre la convocatoria de Rosario Murillo a los empleados públicos y partidarios del FSLN a realizar una caminata este sábado en Managua.

Nicaragua y El Salvador no han reportados casos confirmados de coronavirus. Este viernes Guatemala reportó su primer caso confirmado, antes lo habían hecho Costa Rica, Honduras y Panamá.