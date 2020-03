Una mujer de 45 años originaria de Chontales y residente en Madrid, es la primera nicaragüense en contraer el coronavirus en España.

Despacho 505 conversó con la mujer que este sábado se sumó a la lista de al menos 6,391 personas infectadas por el coronavirus en España.

Desde el martes de esta semana la chontaleña empezó a presentar los síntomas y este sábado, tras hacerse la prueba, se confirmó el diagnóstico.

Primero inició presentando un malestar general que evolucionó a dolores en el cuerpo, principalmente dolores de cabeza.

Luego, lo que la alarmó aún más, fue una fiebre que no bajó de los 37 grados y que llegó incluso a los 39.5 grados de temperatura acompañada de tos seca.

El jueves llamó al número de emergencia habilitado por el Gobierno español para las personas que presentan los síntomas del coronavirus.

“Me dijeron que tenía que tomar solo paracetamol o ibuprofeno cada 8 horas y que vendrían a casa en cuanto pudieran. Ayer (viernes) volví a llamar porque la fiebre no me bajaba de 37.8 y me llegó hasta 39. 5. Esta mañana vinieron a mi casa, me hicieron la prueba, me tomaron la temperatura y fue positivo” cuenta.

La mujer ahora se encuentra en cuarentena junto a su familia.

En toda España, según cifras del Padrón Municipal 2019, hay 42,249 nicaragüenses empadronados. La cantidad de nicas residentes en este país podría ser mayor, puesto que los datos oficiales no cuentan a las personas que se encuentran en condición irregular.

EL CORONAVIRUS EN ESPAÑA

Este sábado el Gobierno de España decretó oficialmente un Estado de Alarma en todo el país que se extenderá por los próximos 15 días.

A partir de hoy la única autoridad en el país es el Gobierno. Los desplazamientos de personas se han restringido en todo el territorio. Los establecimientos comerciales deberán permanecer cerrados.

Únicamente está permitido salir a la calle para actividades específicas: al trabajo (si no se puede hacer desde casa), farmacias, supermercados y bancos.

El Gobierno adoptó el Estado de Alarma para tratar de disminuir la multiplicación de los contagios.

Con 6,391 casos de coronavirus confirmados hasta este sábado, España es el segundo país de Europa más afectado por el coronavirus. En este país ya se registran al menos 91 muertes por esta causa.

