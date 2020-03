Monseñor Álvarez llama a aplicar medidas de prevención ante coronavirus

Para monseñor Álvarez considera positivo que la población aplique medidas sanitarias para evitar un contagio de Coronavirus

Luego de la homilía de este domingo en la catedral de Matagalpa, el monseñor Rolando Álvarez declaró algunas percepciones respecto a la posible llegada del coronavirus en Nicaragua

Respecto a las acciones que el gobierno dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de realizar caminatas, mantener abiertas fronteras y permitir el ingreso de turistas al país en medio de una pandemia global, Álvarez expresó que el pueblo nicaragüense pese a la posición y decisiones del gobierno, han optado en practicar autónomamente medidas preventivas al coronavirus, lo cual es positivo

“Nosotros hemos tomado conciencia de los tres verbos fundamentales: alertar,prevenir y cuidar” así expresó la autoridad religiosa

De igual manera, informó que la Conferecia Episcopal de Nicaragua, a medida del latente riesgo que representa el coronavirus, realizarán una reunión en la que decidirán qué planes de seguridad para la feligresía deberán ejecutarse en relación a las actividades de Semana Santa

Del mismo modo, monseñor Álvarez presentará una carta con recomendaciones a los colegios que integran la diócesis, con el fin de emplear oportunamente un plan preventivo para el coronavirus

Monseñor Rolando Álvarez, comentó acerca de la información que el gobierno emite en relación a la pandemia del coronavirus , la cual no se percibe claramente, a la vez expresó que como autoridades gubernamentales no sería adecuado ocultar información sensible de dicho tema, debido a que es una situación realmente peligrosa para Nicaragua

Asimismo en sus declaraciones, instó al pueblo a realizar todas las medidas preventivas al coronavirus.