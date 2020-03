Una encuesta de CID GALLUP que circula en redes sociales indica que más del 65% de los nicaragüenses no creen nada o no están de acuerdo con las medidas del régimen de Daniel Ortega referente al Coronavirus.

#LoÚltimo Más del 65% de los nicaragúenses no creen nada o no están de acuerdo con manejo del régimen ante pandemia de #COVIDー19 así lo revela encuesta de #CidGallup Detalles en https://t.co/c5dRYgSiMV pic.twitter.com/57kOxjztdY — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) March 21, 2020

En el resumen de la encuesta, CID GALLUP, informa que los nicaragüenses en su mayoría están preocupados por la posibilidad de ser infectados por el Covid 19 en las comunidades donde residen. Un 57 por ciento reporta estar muy preocupado y otro 25 por ciento algo.

Por el otro lado nueve de diez reporta que ha tomado algunas medidas para protegerse contra el virus.

"No están de acuerdo con las acciones del gobierno frente a este riesgo que perciben que proviene de este virus– sienten que no ha hecho nada. No cree la mayoría que el Ministerio de Salud está en capacidad de combatir el peligro para la población de la enfermedad" dice CID GALLUP.



La gran mayoría siguen trabajando y anuncia una tercera parte que pueden sobrevivir económicamente dos o tres semanas en la situación actual – uno de diez dice que no tienen reservas y que en apenas una semana se quedan en situación precaria.