El régime de Daniel Ortega es cuestionado fuertemente por la falta de medidas de prevención ante el coronavirus y ahora que reportaron los dos primeros casos han insistido en que son "importados" y no "nativos".



La ex ministra de salud en los años 80, Dora María Téllez considera que el tema no es para estar "bromeando" ya que "Murillo habla de csos importados para decir aquí no pasa nada, pero en todo el mundo son importados, menos en China" dijo Téllez.

Téllez reitera que ante la pandemia "al régimen le corresponde actuar" pero lamenta que la Ministra de salud a quien considera "de papel" salga diciendo que el sistema de salud en Nicaragua es "buenísimo" lo cual "demuestra es que son unos irresponsables que no están actuando", aseguró Téllez.



"Yo te aseguro que el próximo caso que va anunciar Rosario Murillo, le va a encontrar cola en otro país, pues si es lógico, eso es lógico, todos van a tener cola en otro país...lo que nos interesa es que haya prevención y contención a nivel general" alertó Téllez.

Para la ex ministra de salud en la década de 1980, el régimen de los Ortega Murillo carece de toda credibilidad.

"se han caracterizado por ser opacos en información gubernamental, informan a medias, son informes atropellados como ya se les descubrió la mentira a Rosario Murillo, la primera mentira es que no concuerda el período de incubación", del primer caso dijo Téllez.