El Presidente de El Salvador Nayib Bukele mostró su preocupación por la negligencia e inacción del régimen de Daniel Ortega ante la pandemia del coronavirus, lo que demuestra que está al tanto de la situación en Nicaragua donde la dictadura se ha empeñado en ejecutar un "plan de propagación" del coronavirus y lo menos que hacen es la prevención.



"En lo personal tengo un poco de miedo de lo que está pasando en México y Nicaragua...por el simple hecho de no tener medidas de distanciamiento social, ni ninguna restricción, pudiera hacer que la catástrofe sea mayor ya que cuando vengan a tomar las medidas no van a detener lo que viene después" alertó Bukele quien agregó "los números pueden ser devastadores en la salud de las personas, el colapso del sistema salud y el colapso económico, pero no veo que matemáaticamente no vaya a pasar, pudieran pasar milagros pero no veo que vaya a pasar" dijo Bukele al presentar el informe actualizado de casos en El Salvador.

"Podrá circular una persona por familia, quienes sigan trabajamdo, transporte público, deliverys restaurantes, empleados Medios comunicación, Soldados, policias, salud, migración, aduana, trabajadores telefonías, energía eléctrica" @nayibbukele pic.twitter.com/daU52pquy1 — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) March 22, 2020



El presidente de El Salvador decretó cuarentena nacional por 30 días y que rige a partir de esta noche. A la vez anunció medidas de alivio para las personas que son trabajadores por cuenta propia, quienes recibirán una transferencia de 300 dólares para que compren alimentos. Esto aplica para quienes consumen menos de 250 kilowats de energía al mes.

#LoÚltimo @nayibbukele anuncia que a partir de esta noche aplica cuarentena domiciliar por 30 días. Nadie podrá salir de su casa. En desarrollo https://t.co/c5dRYgSiMV pic.twitter.com/1hzpDFDmf5 — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) March 22, 2020



Bukele informó que se mantienen en tres casos positivos de coronavirus, dos de ellos son personas que ingresaron al país por el aeropuerto e inmediatamente las pusieron en cuarentena y están en centros de contención.