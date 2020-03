Dora María Téllez: Afán de control de Rosario Murillo paraliza enfrentamiento de epidemia de coronavirus

La ex ministra de salud Dora María Téllez se muestra preocupada por el manejo irresponsable que el régimen de Daniel Ortega le está dando a la pandemia del coronavirus, tras la denuncia de la persona sospechosa de coronavirus y la reacción de Rosario Murillo.

"A mi lo que me deja una preocupación sumamente grave, es decir si a esa muchacha la llevan a aislamiento y ahí no hay comida, no hay baño no hay condiciones higiénicas elementales, no le explican lo que está haciendo ahí… lo que hay es una mala atención” aseguró Téllez a 100% noticias.

“Su afán por querer controlar todo es lo que tiene paralizado el enfrentamiento de la epidemia en Nicaragua por eso es que vemos que sale a media noche a dar unas largas explicaciones durante 20 minutos en las que cae en numerosas contradicciones lo que queda evidenciado es la primera mentira que no solo hay un caso sospecho como dijo Rosario Murillo, hay más personas de las que se sospecha que pueden tener Covid-19” enfatizó Téllez.

La ex ministra de salud también mostró preocupación porque el Hospital Alemán nicaragüense, designado como un hospital de referencia para los caso más serios, pues " no hay criterio, ni una preparación ni un protocolo claro de la actuación de esa unidad de salud que se puede entender por que hay trabajadores de la salud a los que no se les ha dado mascarillas de protección real ni guantes ni los han instruidos ni entrenados la situación va ser muchísimo más grave” alertó Téllez.

Dora María recalca “contradicciones en las que cae Rosario Murillo por meterse a asuntos que francamente que no debieran de ser objetos de sus aclaraciones, se supone que hay ministro de salud y director del hospital para ello, pero Murillo quiere controlar absolutamente todo” dijo.

Por su parte el doctor Alejando Lagos dijo a 100% Noticias que podría haber dos situaciones con respecto al caso de la trabajadora del paciente positivo covid número 2 y es que “ la unidad de salud no tenga disponibilidad para mandar a observación en vigilancia por los catorce días a esta persona y dos por que el médico, alguien decidió enviarlo a su casa y que la vigilancia sea ambulatoria" dijo el doctor Lagos.

Sin embargo Lagos hizo énfasis en “la falta de autonomía por la decisión de enviar a su casa a una paciente con posible cuadro clínico de coronavirus lo que podría afectar la deficiencia en la atención que se esta prestando o en las acciones que se están tomando contra la epidemia del coronavirus”.