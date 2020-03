11:20 a.m.

El Secretario General del Ministerio de Salud, doctor Carlos Sáenz reconoció en una entrevista matutina en Canal 10, que han realizado “entre 200 o 100”, pruebas de Covid-19 en Nicaragua. Hasta el momento sólo se registran dos casos confirmados.

Durante la entrevista Sáenz manifestó que “estamos tomando todas las muestras, no estamos escondiendo datos, tenemos los reactivos suficientes y estamos solicitando más reactivos, tenemos varios en un proceso de evaluación y tenemos varios que le estamos dando seguimiento en sus casas”, esto sin precisar cuántas personas están bajo sospechas del Covid-19 en el país.

Respecto a la paciente que se encontraba en aislamiento en el Hospital Alemán Nicaragüense por haber tenido contacto directo con el paciente dos confirmado, el médico sandinista manifestó que “Pediamos tenerla en el hospital pero ella no quiso quedarse, le dimos todas las recomendaciones y se comprometió con nosotros a no salir de su casa”, a pesar que no tenían los resultados de los exámenes.

“Ella necesitaba estar hospitalizada porque es un contacto directo con el segundo paciente, teníamos que hacerle una segunda prueba, se desesperó, no podemos detener a nadie, no le podemos entregar resultados si no están concluidos, no podemos encerrar y encarcelar a alguien. Esta muchacha tiene que estar en su casa en un cuarto sin tener contacto con nadie de su familia” manifestó el secretario general del Minsa.

El médico indicó que el Minsa hacen seguimiento adecuado con los viajeros, quienes tras su ingreso al país les toman la temperatura y si no presentan síntomas les piden sus datos para hacerle seguimiento vía telefónica, a pesar que la OMS y la OPS informan que los síntomas de la enfermedad aparecen en un promedio de 14 días, por lo que dan margen a estas personas de transmitir la enfermedad a otras mientras se mantienen asintomáticos.

“Los visitamos no necesitan estar en aislamiento, si son asintomáticos, no tienen porque estar en aislamiento (…) que algunos otros países toman esas medidas, cada país es soberano, pero tenemos que generar una armonía, no generar el pánico. Si nosotros generamos un pánico la condición sería peor, crearíamos un caos, caeríamos en situaciones como desabastecimiento” refirió el médico sandinista.

El Secretario General del Minsa negó que el Minsa prohiba usar la palabra “coronavirus” así como guantes o tapabocas para “no alarmar” a los ciudadanos.

“Cómo le vamos a prohibir a alguien que quiera usar lo que quiera usar (mascarillas) según la OMS la mascarilla es para el paciente o para el que atiende al paciente, eso no quiere decir que están exclusivamente para ellos, eso no significa alguien que está atendiendo clientes por el alto riesgo que alguien le pueda estornudar de frente no deba usarla” explicó el médico.