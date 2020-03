Médico felicita a población por no asistir a "trampas mortales y diversión "maliciosa" promovidas por Rosario Murillo en tiempos del COVID-19

11:59 a.m.

El doctor Alejandro Lagos, especialista en Salud Pública, Felicitó a la población por no asistir a "trampas mortales y diversión maliciosa" que impulsa el régimen de Daniel Ortega y destacó el cierre de varios negocios turísticos, avisos de estudiantes que no irán a clases, desolación en centros comerciales, calles desérticas, buses semivacíos, lo que calificó como una "bofetada al gobierno".

Según Lagos el avance o no del COVID-19 no es producto de que Rosario Murillo sacara a sus "borregos", más bien considera que la información que envía Murillo a través de empleados públicos en visitas casa a casa es "información mal intencionada" porque les dicen que "no les va a pasar nada". Lagos opina que estamos ante delitos graves que está cometiendo el gobierno "eso es asociación para delinquir" por "irle a decir todo lo contrario" a lo que recomienda la Organización mundial para la salud, OMS.

El especialista en Salud píblica aseguró que "el plan de hacer farándula, carnaval, es falta de seriedad, falta de responsabilidad" y a eso apuestan Rosario Murillo y Daniel Ortega de seguir aplicando su plan de "normalidad", dijo Lagos.

El médico destacó la actuación de los medios de comunicación por informar las medidas que en otros países se están tomando con respecto al trato de la pandemia global del coronavirus “la población realmente valora lo que hacen en otros países con el ánimo de preservar la vida de sus pobladores principalmente por los gobernantes, las cuales han sido contundentes” asegura el Dr. Lagos.

“El gobierno de Nicaragua queda reprobado en cuanto a las medidas estratégicas que debería de tomar en una lucha anti epidémica como es la que se tiene que hacer a lo interno contra la pandemia del coronavirus”, enfatizó Alejando Lagos.

También hizo referencia a la entrevista que brindó el secretario general del Minsa a canal donde quedó evidenciado que existe un ocultamiento de información por parte del la dictadura Ortega Murillo y del ministerio de Salud con respecto a las cifras de todos los casos sospechosos y desmiente que existan únicamente 6 casos sospechosos tal y como comunicó la sancionada Rosario Murillo.