En una entrevista matutina a Canal 10, el secretario General del Ministerio de Salud reconoció que removieron a la directora general del Hospital Manolo Morales, doctora Kenia Grillo porque no hizo las cosas correctas, pero que no tenía nada que ver con el coronavirus.

“Nada tiene que ver con el coronavirus y con el COVID-19, la situación de una remoción de la compañera eso no quiere decir que la compañera ha sido excluida del Ministerio de Salud o de su trabajo, sino que sencillamente como pasa en cualquier lugar yo mañana ya no puedo estar en mi cargo, eso no significa que sea por el coronavirus, quizás porque me siento enfermo, porque tengo que irme a otro lugar o porque no hizo las cosas correctas, no tiene que nada que ver con la con la situación de la enfermedad” manifestó Sáenz en la entrevista.

Antes que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua informará del primer caso de Covid-19 en Nicaragua, extraoficialmente circuló un audio en redes sociales en el supuestamente existen varios casos de coronavirus en el país.

“Yo soy la directora que despidieron del hospital existen muchos casos y los médicos estamos siendo amenazados por el gobierno de cabecera, el dia de ayer tenemos que marchar, reclamamos a la Jefa Sonia Castro (Asesora presidencial para temas de salud) y nos dijo que eran órdenes de arriba y que tenemos que obedecerla. El grupo médico estamos asustando porque se les está ocultando información al pueblo de nicaragua, que la información sea libre para el pueblo les estoy hablando con la verdad” advertía supuestamente la médico en un mensaje de voz que circuló en redes sociales. Hasta el momento no se ha podido corroborar si dicho audio pertenece a la médico removida del hospital Manolo.

Desde el 2007, la dictadura de Daniel Ortega controla, restringe y limita el acceso a la información pública en temas de interés nacional. Respecto al manejo del Covid-19 en Nicaragua, el régimen no informa a la ciudadanía cuantos casos sospechosos se han registrado, cuantos se han descartado y los lugares o departamentos donde se han detectado, por lo cual la información de dos casos confirmados genera dudas en la población nicaragüense.

La directora del Hospital Manolo Morales Kenia Grillo se desempeñó en el cargo hasta los primeros días del mes de marzo 2020, hace una semana fue sustituida por doctora Ana Morales.