La tarde de ayer, Juan Ramón Almendárez Peralta, a quien la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) tiene empleado como catedrático de salud pública en la facultad de medicina, amenazó, a través de un mensaje enviado por correo electrónico a estudiantes de dicho recinto, que de no presentarse a su clase, perderán el módulo.

El supuesto especialista en salud pública, asegura en su comunicación electrónica que "no hay motivos razonables, más el capricho de unos y miedo de otros" para no asistir a clases, desestimando así a las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud, (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de no propiciar aglomeraciones como forma de prevenir el contagio del Coronavirus.

Con su posición, el "maestro" de salud pública, demuestra su desconocimiento en epidemióloga y a la vez, su grado de servilismo hacia el régimen y sus políticas de no implementar medidas para contener la propagación del virus en Nicaragua, a pesar de que la pandemia ha causado estragos dantescos, en países como China, España e Italia, entre otros.

Almendárez Peralta, sentenció a sus estudiantes para que hoy se presenten en el recinto para recibir cuatro horas de clases y al mismo tiempo les instó a no caer "en la trampa de las redes sociales", haciendo referencia a las advertencias que circulan en el espacio cibernético, acerca peligro de contagio por el coronavirus.