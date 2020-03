Diáspora en EEUU impulsa denuncia internacional contra directora de OPS, por ser complaciente con los Ortega-Murillo en medio de pandemia del COVID-19

Oswaldo León, quien laboró en OPS en Washington D.C como especialista en comunicación y gestión de conocimiento, denunció en 100% Noticias, a Clarissa Etienne directora de la Organización Panamericana de la Salud, de guardar "silencio cómplice", actuar a su "conveniencia", y ser "complaciente" con el régimen de Daniel Ortega.

León fue despedido en el año 2018 por Etienne, cuando asaltó la palabra y protestó en una reunión de OPS porque no se pronunciaba sobre la masacre de Estado que cometía la dictadura Ortega Murillo, que a través del Ministerio de salud les negaron atención a los heridos.

"Clarisa Etienne me corrió y me sentí orgulloso, porque no quería estar en esa podredumbre" dijo León.

Ahora teme que que con la pandemia del coronavirus, por órdenes de Carissa Etienne, se sigan ocultando las cifras de los casos de Covid-19 en Nicaragua. Las preocupaciones se acentúan luego que se obligó a la representante de OPS en Nicaragua Ana Solís Treasure a disculparse con el régimen Ortega Murillo por un supuesto "error" en la digitalización de los casos confirmados de Covid-19 cuando el MINSA mantenía 2 y la OPS reportó 6 confirmados.

A esta preocupaciones se suma Tanya Amador, directora de la Fundación Corner of love, quien anunció que iniciará una serie de denuncias junto a Oswaldo León ante instancias internacionales para presionar por el cambio como directora de OPS a Clarissa Etienne, y recurrirán ante el Consejo de derechos humanos en Ginebra Suiza, ante Luis Almagro, Secretario general de la OEA, y ante el gobierno y congreso de Estados Unidos.

ADEMAS LEA: OPS admite error en su página web donde informó que habían 6 casos Covid-19 en Nicaragua

“Ahora el pueblo nicaragüense tiene que aceptar esta tarea es hora de denunciar lo que están haciendo en la OPS, porque es imposible que en estos días haya aumentado solo algunos individuos de casos de Coronavirus, doctores serios en el mundo saben que eso es una gran falta de transparencia y es hora de actuar” dijo Amador.

Alertaron que Etienne hasta podría salir pringada en acusaciones por crímenes de lesa humanidad que se impulsan contra el régimen Ortega Murillo por los sucesos del 2018 donde Etienne llegó al colmo de invitar a Sonia Castro, entonces ministra de salud, a un encuentro de OPS en Washington para el mes de noviembre del 2018.

“Fue ella Classa Etienne la que le facilitó la visa para que llegara Estados Unidos a esa asesina, la que ordenó la muerte de nuestros jóvenes de los mejores hijos de Nicaragua” dijo Oswaldo León, a Lucía Pineda Ubau en 100% Entrevista de 100% Noticias.